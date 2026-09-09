Sněmovna odmítla senátní úpravy EET, například vynětí bezhotovostních plateb
Sněmovna ve středu přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb (EET).
Dolní komora odmítla pozměňovací návrh Senátu, který chtěl kromě jiného zrušit limit pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Evidence se také podle Senátu neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s návrhy Senátu nesouhlasila.
Zákon o EET tak nyní dostane k podpisu prezident republiky. Pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. Pro prosazení sněmovní verze hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela.
Vláda si od obnovení EET od příštího roku bez nutnosti tisknout papírové účtenky slibuje hlavně narovnání podnikatelského prostředí. Díky znovuzavedení evidence mají mít podle odhadu ministerstva financí veřejné rozpočty o 14,4 miliardy korun vyšší příjmy. Součástí zákona jsou i další daňové změny. Opozice poukazuje na to, že v jejich důsledku se pak odhadovaný přínos pro státní pokladnu sníží.
Rodinám s dětmi navrací schválený zákon takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12procentní sazby daně z přidané hodnoty. Evidence se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb.
Na návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a ministryně Schillerové osvobozuje od daně z příjmů stanovené zdravotní benefity, které firmy poskytnou zaměstnancům. Tiché víno má být na základě schváleného návrhu Radima Fialy (SPD) opět daňově uznatelným darem. Od daně osvobozuje spropitné zaměstnancům v restauracích.
Sněmovní verze zákona také osvobozuje od daně z příjmů vybrané zdravotní benefity, například nadstandardní preventivní prohlídky nebo diabetický screening, počítá ale s limitem. Senátní úprava ze zdravotních benefitů vylučovala specifické zdravotní úkony, jakými jsou třeba kosmetické zákroky nebo plastické operace, limit ale rušila. Podle ministryně Schillerové by ale toto nejvíce pomohlo vysokopříjmovým zaměstnancům, kteří už nyní čerpají nejvyšší benefity.
Evidence tržeb už v minulosti fungovala. Zavedla ji v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), v níž byl nynější premiér Andrej Babiš (ANO) ministrem financí. Vláda Petra Fialy (ODS) ji k počátku roku 2023 zrušila. Do té doby byla evidence pozastavena kvůli pandemii covidu-19.
Evidence bude na rozdíl od dřívějška evidovat i bezhotovostní platby. Ministryně financí to obhajuje tím, že koncepce zákona vychází z kontaktních plateb, kdy je zákazník v kontaktu s podnikatelem. Uvádí také, že v důsledku moderních platebních technologií a aplikací je obtížné některé platby dohledat. Opozice však poukazuje na dřívější rozhodnutí Ústavního soudu, který bezhotovostní platby z povinnosti evidence vyňal.