Peter Kotlár, který jako zmocněnec slovenské vlády říkal, že očkování proti covidu může způsobit rakovinu a očkování jsou kukuřice, už není stíhán pro šíření poplašné zprávy
Slovenská generální prokuratura zrušila stíhání vládního zmocněnce pro prověření postupu státu za pandemie nemoci covid-19 Petera Kotlára za trestný čin šíření poplašné správy. S odvoláním na vyjádření prokuratury to dnes napsal zpravodajský portál Aktuality.sk. Kotlár spolupracoval s českou molekulární genetičkou Soňou Pekovou, která pro něj vypracovala posudek a v souvislosti s ním přišla o oprávnění vykonávat znaleckou činnost.
Prokuratura své rozhodnutí zdůvodnila tím, že v policejním usnesení o obvinění Kotlára zjistila závažné nedostatky. Na základě pokynu žalobce se má vyšetřovatel případem znovu zabývat.
Kotlára, který je také poslancem slovenské sněmovny za klub nejmenší vládní strany SNS, policie podle dostupných informací vyšetřovala kvůli jeho výrokům o vakcínách proti covidu-19. Vládní zmocněnec loni tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA. Očkované zároveň přirovnal ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín.
Při kritice vakcín se Kotlár opíral o posudek Pekové. České ministerstvo spravedlnosti shledalo v souvislosti s tímto posudkem závažné porušení znaleckých povinností a Peková přišla o oprávnění vykonávat znaleckou činnost.
Kotlárova vyjádření opakovaně kritizovali odborníci, vládního zmocněnce se naopak zastal slovenský premiér Robert Fico. Ten v minulosti například tvrdil, že očkování proti covidu-19 bylo pouze byznysem, a vakcíny označil za experimentální.
čtk, tb