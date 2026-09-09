Zelení a socdem odmítli nabídku AfD na jednání o vládě v Sasku-Anhaltsku
Němečtí sociální demokraté (SPD) a strana Zelených odmítli nabídku Alternativy pro Německo (AfD) na sondážní rozhovory o sestavení zemské vlády v Sasku-Anhaltsku. Informovala o tom dnes agentura DPA. AfD, kterou sasko-anhaltská tajná služba vede jako prokazatelně pravicově extremistickou, v úterý uvedla, že dnes nabídne jednání všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo šest. Všechny dříve odmítly, že by mohly s AfD uzavřít vládní koalici.
"Bylo by absurdní myslet si, že bychom mohli s pravicově extremistickou AfD vést rozhovory o budoucnosti naší země," uvedla volební lídryně Zelených Susan Sziborraová-Seidlitzová. "Nabídku na rozhovory nepřijmeme," řekl také mluvčí frakce SPD v zemském sněmu v Magdeburku.
AfD v nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko získala 43,8 procenta hlasů, nedosáhla ale na většinu mandátů. Vládní spolupráci s AfD odmítá všech pět stran, které se do sněmu dostaly: Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze, SPD, Zelení, Levice i Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW).
Levicově populistická a proruská BSW se podle svých představitelů nicméně nebrání jiným druhům spolupráce s AfD než je přímá účast ve vládě. Před volbami její zakladatelka Sahra Wagenknechtová řekla, že by BSW mohla umožnit vznik menšinové vlády AfD. V případném třetím kole volby zemského premiéra by se zdržela hlasování. Ve třetím kole je třeba pro zvolení premiérem na rozdíl od prvních dvou jen většina odevzdaných hlasů, ne většina hlasů všech poslanců.
Po volbách má nicméně AfD 39 mandátů, BSW pět a zbylé čtyři strany dohromady rovněž 39. Potřebná většina by vzešla jen v případě, že by se aspoň jeden z poslanců CDU, SPD, Zelených či Levice v tajné volbě postavil na stranu AfD. Podle médií AfD doufá, že přeběhlíka najde v řadách konzervativní CDU. Její celostátní předseda a kancléř Friedrich Merz dnes označil AfD za "destruktivní sílu", která se snaží destabilizovat Německo. Spolupředsedkyně největší opoziční strany AfD Alice Weidelová řekla, že v nedělních volbách v Sasku-Anhaltsku voliči vyslali jasný signál, že má Merzova vláda skončit.
čtk, tb