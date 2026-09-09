Ruský oligarcha Roman Abramovič se svou žalobou proti sankcím neuspěl
Tribunál Evropské unie zamítl žalobu Romana Abramoviče proti sankcím, které na něj EU uvalila po ruské invazi na Ukrajinu. Unijní soud dnes platnost sankcí potvrdil. Informoval o tom ve svém prohlášení.
Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 uvalila Evropská unie sankce na řadu ruských podnikatelů působících v hospodářských odvětvích považovaných za významný zdroj příjmů ruské vlády a zakázala jim vstup na území Evropské unie nebo tranzit přes něj. Zároveň jim zmrazila miliardy dolarů na účtech. Týkalo se to i Abramoviče, jenž se kvůli tomu obrátil na soud, přičemž zpochybnil tvrzení unijních orgánů, že má blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.
Tribunál Soudního dvora EU tyto žaloby odmítl již v roce 2023 a 2025. Poté, co Rada EU, která zastupuje členské státy, rozhodla o prodloužení restriktivních opatření vůči Abramoviči nejprve do 15. září 2025 a následně do 15. března 2026, ruský podnikatel požadoval zrušení i těchto sankcí a náhradu nemajetkovou újmu, kterou podle svých tvrzení utrpěl v důsledku jejich přijetí. Tribunál ale dnes Abramovičovu žalobu opět zamítl a potvrdil platnost kroků přijatých Radou EU.
"Abramovič je většinovým akcionářem společnosti Evraz, která je mateřskou společností jedné z předních ruských skupin působících v ocelářství a těžebním průmyslu. Vlastní také podíly ve společnosti Norilsk Nickel, jednom z předních světových producentů palladia a významném hráči na trhu s rafinovaným niklem," uvedl unijní soud v tiskovém prohlášení. "Tyto činnosti, které spadají do ocelářského a těžebního průmyslu, představují významný zdroj příjmů pro ruskou vládu," dodal.
čtk, tb