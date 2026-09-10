Novým králem ugandského království Tooro se stane známý televizní moderátor
Tradiční ugandské království Tooro si ve středu vybralo nového panovníka. Ten nahradí krále Oyu Nyimbu, kdysi nejmladšího panovníka na světě, jenž minulý měsíc zemřel ve věku 34 let. Novým králem se stal princ Edward Rukidi Kijanangoma, televizní moderátor a editor státní vysílací společnosti UBC. Informovaly o tom agentury Reuters a AP s odkazem na místní úřady.
Oyo Nyimba zemřel 27. srpna ve Spojených státech, kde se podle informací Reuters léčil s rakovinou. Na trůn usedl v roce 1995 ve věku tří let a podle Guinnessovy knihy rekordů se tehdy stal nejmladším vládnoucím panovníkem na světě.
Přestože je Uganda republikou a tradiční království nemají žádnou politickou moc, Tooro patří mezi pět království uznávaných ugandskou vládou a má značný kulturní a společenský vliv. Králové jsou považováni především za ochránce tradic a kultury svých komunit.
Výběr nového krále se ale neobešel beze sporů. Králův strýc a premiér království Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki dříve uvedl, že Oyo Nyimba po sobě zanechal dítě, které je následníkem trůnu. Nástupnická komise ale zvolila Kijanangomu, bratrance bývalého panovníka, což podle AP může souviset se snahou vyhnout se tomu, aby na trůn znovu usedlo dítě.
Králova jediná sestra Ruth Komuntaleová a jejich matka Best Kemigisaová nynější volbu odmítly. Podle princezny Oyo Nyimba zanechal závěť, v níž za svého nástupce určil svého syna.
"Můj bratr po sobě zanechal závěť, která zcela jasně uvádí, že dědicem trůnu je jeho syn," řekla Komuntaleová na tiskové konferenci. Dodala, že závěť obsahuje také jméno náhradního nástupce pro případ, že by jeho syn nemohl na trůn usednout.
Oyo Nyimba byl korunován po smrti svého otce a v dětství se stal známou postavou i mimo Ugandu. Při korunovaci v roce 1995 podstoupil tradiční rituály a až do svých 18 let vládl s pomocí regentů. Později se stal také velvyslancem dobré vůle OSN a zasazoval se o boj proti HIV a AIDS.
Jeho pozůstatky byly v pátek převezeny ze Spojených států do Ugandy. Pohřeb se uskuteční v sobotu v královských hrobkách nedaleko jeho paláce ve městě Fort Portal a podle AP se očekává účast desítek tisíc lidí.
čtk, tb