Plzeň vyhlásí uměleckou soutěž na sochu generála Pattona a jeho psa
Novou sochu generála George Pattona, jehož jednotky pomohly v roce 1945 osvobodit Plzeň, chce mít město v nově vznikajícím muzeu Patton Loos Museum na Klatovské třídě. Socha generála a jeho věrného psa bude spolu s americkým válečným tankem Sherman jednou z dominant muzea věnovaného osvobození Plzně a také architektovi Adolfu Loosovi, který navrhl v domě interiér. Zastupitelé dnes schválili podmínky výtvarné soutěže, kterou město vyhlásí v září. Náklady na soutěž a vznik sochy město odhaduje na tři miliony korun, řekla dnes ČTK náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová (ANO).
"Sochou vzdá město Plzeň hold generálu Pattonovi, veliteli americké 3. armády. Významně ovlivnil vývoj druhé světové války a jeho armáda v květnu roku 1945 osvobodila Plzeň. A protože generál Patton měl během druhé světové války věrného psa, bulteriéra jménem William the Conqueror, tedy Vilém Dobyvatel, avšak něžně mu říkal Willie, je naše soutěžní zadání jasné - má jít o návrh sochy generála a jeho psa," řekla Kantorová. Věří, že návrhy budou hledat originální vyjádření, propojí historickou rovinu se sochařskou kvalitou a že vítězné dílo vybrané porotou bude umět komunikovat s různými skupinami lidí.
Plzeň dokončuje rekonstrukci objektu včetně interiérů, které architekt Adolf Loos navrhl pro rodinu židovského podnikatele Semlera. Za války v domě sídlilo německé vojenské velitelství a 6. května 1945 tam Němci podepsali kapitulaci. Od roku 1945 dům využívala armáda, při okupaci Československa v roce 1968 budovu nakrátko obsadila Sovětská armáda. Česká armáda dům opustila v roce 2002 a od té doby chátral. Plzeň nyní končí s rekonstrukcí, následovat bude příprava expozic. Na dvoře budovy je už největší exponát, tank Sherman, který loni přes střechu domu přenesl jeřáb. Právě u tanku má stát Pattonova socha. Plzeň chce Patton Loos Museum otevřít do léta příštího roku.
O Pattonově památníku se v Plzni mluvilo dlouhé roky. V roce 2005 se měla odhalovat monumentální bronzová socha. Realistický pomník generála v nadživotní velikosti vytvořil sochař Jaroslav Bocker. Plzeň však dílo odmítla, mimo jiné proto, že sochař byl vedený v seznamech Státní bezpečnosti. Socha tak skončila v nedaleké obci Dýšina. V Plzni ztroskotal i další pokus o památník - velkoplošný návrh plný symbolů měl stát u bývalého Pattonova muzea před kulturním domem Peklo. Nakonec Plzeň odhalila památník věnovaný Pattonovi v roce 2015 pod Velkým divadlem. Tvoří ho dvě štíhlé 9,5 metru vysoké stély ze speciální rezavé oceli s vyříznutým profilem generála s helmou na hlavě. Řada lidí kritizovala, že Pattonova podoba není z pomníku patrná. Mnohé tak ani nenapadne, komu je pomník věnován.
čtk, tb