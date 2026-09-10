Bíly dům musel stáhnout ze svého webu počítačovou hru o stavění zdi proti imigrantům, protože mu firma Tetris hrozila žalobou
Bílý dům po několika dnech odstranil z nového herního webu hru spočívající ve stavbě hraniční zdi proti migrantům. Úřad amerického prezidenta Donalda Trumpa tak učinil poté, co společnost Tetris Co. nepřímo pohrozila žalobou za údajné porušení vlastnického práva světoznámé hry Tetris. Píše o tom web televize NBC News.
Nová sekce webu Bílého domu od minulého čtvrtka dává lidem na výběr z několika graficky velmi jednoduchých her. Ve hře nazvané Postav zeď, inspirované Tetrisem, hráči skládali kostky do zdi. "Ochraň hranici před blížící se hordou," stálo v pokynech.
Společnost stojící za původní hrou však krátce po zveřejnění webu reagovala na síti X prohlášením, podle něhož bere "porušení autorského práva velmi vážně". "My v Tetris věříme v sílu spojení a propojování lidí, ne v jejich rozdělování," vzkázala Trumpovi firma.
Podle NBC News byla ještě v pondělí hra na webu, což dokládá archiv internetových stránek Wayback Machine. V úterý však ze stránky zmizela. Bílý dům odmítl krok komentovat, nevyjádřila se ani firma, uvedla televize.
Web nadále obsahuje několik her inspirovaných podobně jako Tetris klasickými herními schématy. Ve hře založené na konceptu hada chytá postava zmocněnce pro ochranu hranic Toma Homana migranty různých odstínů pleti u řeky Rio Grande na americko-mexické hranici.
Bílý dům podle agentury AP k hrám uvedl, že chce Trumpova administrativa inovativním způsobem prezentovat prezidentovy četné úspěchy tak, aby oslovila všechny Američany. Videohry si vysloužily kritiku lidskoprávních organizací, podle nichž chce Bílý dům dehumanizovat a zesměšňovat migranty, přestože lidé umírají v detenčních centrech.
Trump na začátku svého druhého funkčního období zahájil rozsáhlou protiimigrační kampaň, v níž usiluje o deportaci milionů migrantů. Rovněž přijal opatření k omezení nelegálního překračování hranice z Mexika do USA stejně jako přijímání žádostí o azyl.
čtk, tb