V Londýně začala výstava slavné tapiserie z Bayeux
Návštěvníkům Britského muzea v Londýně je ode dneška oficiálně přístupná slavná středověká tapiserie z francouzského Bayeux, informovalo muzeum na svých stránkách. Britské noviny vydávají speciální průvodce a lidé na internetu diskutují o tom, jak sehnat lístky, které jsou kvůli velkému zájmu beznadějně vyprodané.
O zapůjčení skoro tisíc let staré tapiserie do Londýna rozhodla francouzská vláda na návrh prezidenta Emmanuela Macrona, který tak učinil na znamení dobrých vztahů mezi oběma zeměmi.
Sedmdesátimetrová tapiserie zobrazující bitvu u Hastingsu v říjnu 1066, tedy jeden z nejvýznamnějších dnů v historii Anglie, je vystavena ve speciální skleněné vitríně. Návštěvníci mají možnost si ji nejdříve 40 minut prohlížet shora z můstku, načež mohou sejít dolů a podívat se na barevné vyšívání zblízka. Atmosféru ještě doplňují dobové kostýmy personálu muzea, kterým nechybí ani helmy, štíty a meče.
"Je to kouzelné, no ne?", řekla agentuře Reuters o možnosti vidět tapiserii na vlastní oči v Británii třiapadesátiletá Pauline Gaireyová. Vybavuje si, jak se o tapiserii vyobrazující invazi Normanů do Anglie učila ve škole.
Tapiserie zachycuje události, které vedly k bitvě, v níž Vilém porazil vojsko posledního anglosaského krále Anglie Harolda II., který tam padl. Vilém Dobyvatel se poté stal prvním normanským králem Anglie.
Historici se domnívají, že tapiserii nechal zhotovit biskup Odo z Bayeux, Vilémův nevlastní bratr, a že ji pravděpodobně ušily ženy v Anglii, možná jeptišky, než byla přepravena přes Lamanšský průliv.
Expozice ovlivnila i okolí Britského muzea, například nedaleká historická hospoda vystavila osmimetrovou tapiserii vyobrazující historii britského pivovarnictví. K tomu se dočasně přejmenovala na "The Beer Tapestry" (Pivní tapiserie).
Tapiserie vyobrazující bitvu u Hastingsu a následnou porážku anglického krále nyní opustila Francii poprvé od 11. století. Část odborníků přitom namítala, že transport a vystavení v novém prostředí mohou vzácné památce ublížit.
O obrovském zájmu svědčí i skutečnost, že první část vstupenek byla vyprodána za pouhých několik hodin. Další lístky budou v prodeji v říjnu za standardní cenu 33 liber (přibližně 930 korun). Tapiserie bude v Londýně k vidění do 11. července příštího roku.
čtk, tb