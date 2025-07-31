0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
31. 7. 2025

Kanada má v úmyslu uznat Stát Palestina, přidává se k Francii a dalším státům

Kanada má v úmyslu v září na Valném shromáždění OSN uznat Stát Palestina, oznámil dnes kanadský premiér Mark Carney. Podmiňuje to ale závazkem Palestinské samosprávy k reformám, včetně zásadních změn její vlády a uspořádání parlamentních voleb v roce 2026, na nichž se nebude smět podílet teroristické hnutí Hamás. Další podmínkou je demilitarizace palestinského státu.

Carney dnes také odsoudil izraelskou vládu za to, že dopustila, aby v Pásmu Gazy, kde izraelská armáda od října 2023 vede válku proti Hamásu, vznikla humanitární katastrofa.

Mohlo by vás zaujmout:

Trump tu nobelovku za mír ještě může dostat

Carney připomněl, že Kanada se dlouhodobě zasazovala o dvoustátní řešení, které by bylo výsledkem jednání v rámci mírového procesu. Tento přístup ale už podle něho není udržitelný. Jako důvody pro změnu postoje uvedl útoky Hamásu na Izrael z října 2023, rozšiřování židovských osad na okupovaném Západním břehu a rychle se zhoršující humanitární situaci v Pásmu Gazy.

Carney v posledních dnech čelil tlaku, aby se k otázce palestinské státnosti vyjádřil, uvádí britská BBC na svých internetových stránkách. Skoro 200 kanadských velvyslanců a diplomatů v úterý podepsalo dopis, v němž vyzvali Carneyho k uznání Státu Palestina.

V úterý britský premiér Keir Starmer oznámil, že jeho země uzná Stát Palestina, pokud izraelská vláda nepřijme zásadní kroky k ukončení humanitární krize v Pásmu Gazy, uzavření příměří a dosažení trvalého míru.

Tlak na formální uznání palestinské státnosti v poslední době sílí. V pátek francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden ohlásil, že Francie v září uzná Stát Palestina.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy