Kanada má v úmyslu uznat Stát Palestina, přidává se k Francii a dalším státům
Kanada má v úmyslu v září na Valném shromáždění OSN uznat Stát Palestina, oznámil dnes kanadský premiér Mark Carney. Podmiňuje to ale závazkem Palestinské samosprávy k reformám, včetně zásadních změn její vlády a uspořádání parlamentních voleb v roce 2026, na nichž se nebude smět podílet teroristické hnutí Hamás. Další podmínkou je demilitarizace palestinského státu.
Carney dnes také odsoudil izraelskou vládu za to, že dopustila, aby v Pásmu Gazy, kde izraelská armáda od října 2023 vede válku proti Hamásu, vznikla humanitární katastrofa.
Carney připomněl, že Kanada se dlouhodobě zasazovala o dvoustátní řešení, které by bylo výsledkem jednání v rámci mírového procesu. Tento přístup ale už podle něho není udržitelný. Jako důvody pro změnu postoje uvedl útoky Hamásu na Izrael z října 2023, rozšiřování židovských osad na okupovaném Západním břehu a rychle se zhoršující humanitární situaci v Pásmu Gazy.
Carney v posledních dnech čelil tlaku, aby se k otázce palestinské státnosti vyjádřil, uvádí britská BBC na svých internetových stránkách. Skoro 200 kanadských velvyslanců a diplomatů v úterý podepsalo dopis, v němž vyzvali Carneyho k uznání Státu Palestina.
V úterý britský premiér Keir Starmer oznámil, že jeho země uzná Stát Palestina, pokud izraelská vláda nepřijme zásadní kroky k ukončení humanitární krize v Pásmu Gazy, uzavření příměří a dosažení trvalého míru.
Tlak na formální uznání palestinské státnosti v poslední době sílí. V pátek francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden ohlásil, že Francie v září uzná Stát Palestina.
čtk, tb