0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čeští bojovníci za Putina
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
11:30

K volbám chce zatím v cizině 20 486 krajanů

Na seznamech zastupitelských úřadů je nyní k volbám v cizině přihlášeno 20.486 krajanů. Za týden jich přibylo 1400. Lhůta pro zápis, který umožní volit v říjnových sněmovních volbách za hranicemi osobně na zastupitelských úřadech a nově i korespondenční volbou, skončí v neděli 24. srpna. Aktuální počet zapsaných dnes na dotaz ČTK sdělila Mariana Wernerová z oddělení komunikace ministerstva zahraničí.

Podle mezitýdenního srovnání zájem o zápis se zkracujícím se posledním termínem roste. Od 1. do 12. srpna se do seznamů zapsalo zhruba stejně jako v minulém týdnu. Už na začátku srpna vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva Martin Smolek nicméně uvedl, že se zřejmě nenaplní odhad 50.000 voličů v zahraničí. Zapsaných bylo tehdy 17.600.

Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí pouze na stovce zastupitelských úřadů vybírat poslance i s voličským průkazem z domovské obce zhruba 18.800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13.200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28.700 Čechů, využilo toho 23.000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400.000 až 600.000 českých občanů.

Podle Smolka, politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volbou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou jen kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58.000.

Možnost korespondenční formy hlasování propaguje ministerstvo zahraničí prostřednictvím sociálních sítí i na zastupitelských úřadech. Informace, jak se k volbě zapsat, propaguje i ministerstvo vnitra. čtk, ok

↓ INZERCE