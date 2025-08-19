K volbám chce zatím v cizině 20 486 krajanů
Na seznamech zastupitelských úřadů je nyní k volbám v cizině přihlášeno 20.486 krajanů. Za týden jich přibylo 1400. Lhůta pro zápis, který umožní volit v říjnových sněmovních volbách za hranicemi osobně na zastupitelských úřadech a nově i korespondenční volbou, skončí v neděli 24. srpna. Aktuální počet zapsaných dnes na dotaz ČTK sdělila Mariana Wernerová z oddělení komunikace ministerstva zahraničí.
Podle mezitýdenního srovnání zájem o zápis se zkracujícím se posledním termínem roste. Od 1. do 12. srpna se do seznamů zapsalo zhruba stejně jako v minulém týdnu. Už na začátku srpna vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva Martin Smolek nicméně uvedl, že se zřejmě nenaplní odhad 50.000 voličů v zahraničí. Zapsaných bylo tehdy 17.600.
Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí pouze na stovce zastupitelských úřadů vybírat poslance i s voličským průkazem z domovské obce zhruba 18.800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13.200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28.700 Čechů, využilo toho 23.000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400.000 až 600.000 českých občanů.
Podle Smolka, politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volbou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou jen kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58.000.
Možnost korespondenční formy hlasování propaguje ministerstvo zahraničí prostřednictvím sociálních sítí i na zastupitelských úřadech. Informace, jak se k volbě zapsat, propaguje i ministerstvo vnitra. čtk, ok