Jordánsko převzalo z Izraele 131 členů zadržené flotily včetně české občanky
Jordánsko převzalo v úterý 131 členů propalestinské flotily Global Sumud, které od minulého týdne zadržoval Izrael. Podle agentury Reuters to uvedlo jordánské ministerstvo zahraničí. Prohlášení úřadu zmínilo Českou republiku jako jednu ze zemí původu převzatých osob. České ministerstvo zahraničí o něco později potvrdilo, že česká občanka Šárka Přikrylová, která plula s flotilou, byla spolu se skupinou Švýcarů deportována z Izraele a nachází se v Jordánsku. V izraelském detenčním zařízení ji minulý týden navštívil český diplomat a ambasáda slíbila, že jí bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb.
Podle prohlášení jordánské diplomacie předal Izrael propalestinské aktivisty do Jordánska na přechodu Allenbyho most. Izraelské bezpečnostní síly zadržely aktivisty a členy flotily při zásahu na moři minulý týden. Podle údajů agentury Reuters zatčených bylo 479 lidí, 341 z nich Izrael deportoval v předchozích dnech. V pondělí Izrael propustil například slovenského účastníka flotily či švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou.
Propalestinská flotila, která čítala na čtyři desítky lodí, se snažila přepravit po moři humanitární pomoc do Pásma Gazy a chtěla narušit námořní embargo, které Izrael uvalil na toto palestinské území. Aktivisté plavbu vnímali také jako protest proti válce v Pásmu Gazy, kterou mnozí z nich označují za genocidu Palestinců.