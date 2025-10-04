Je odvoleno, začíná sčítání hlasů
Sněmovní volby dnes ve 14.00 pro voliče skončily, začalo sčítání hlasů. Češi ve volbách rozhodli nejen o tom, které z 26 volebních uskupení bude v dolní parlamentní komoře. Svými hlasy předurčili, zda jim bude vládnout ANO Andreje Babiše, nebo dál koalice v čele s Petrem Fialou (ODS). Podle předvolebních průzkumů by poslance mělo mít nadále nejméně sedm stran a hnutí. Jejich počet se možná rozšíří o další dvě, podobně jako po sněmovních volbách před osmi lety. Výsledky z většiny okrsků by měly být známy do večera.
Favoritem na vítězství ve volbách bylo dlouhodobě hnutí ANO, které by podle volebních modelů mohlo získat až třetinu hlasů. Pětina voličů podle průzkumů podporovala koalici Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. O třetí příčku se ziskem nad deset procent hlasů soupeřili Starostové a SPD ve spolupráci s Trikolorou, Svobodnými a PRO. Místa ve sněmovně by měli mít jistá také Piráti, kteří kandidovali ve spolupráci se Zelenými.
Nováčky by ve sněmovně mohly být strana Motoristé sobě a hnutí Stačilo!, za které kandidovali především komunisté a sociální demokraté. Jejich zisk se v průzkumech pohyboval nad pětiprocentní hranicí, jejíž překonání je nutné pro zisk poslaneckých křesel. Z ostatních uskupení k jejímu dosažení mělo nejblíže hnutí Přísaha senátora a bývalého policisty Róberta Šlachty.
Letošní sněmovní volby byly stejně jako předchozí označovány za boj o charakter demokracie a další směřování ČR. Mnozí je označovali za souboj mezi standardními politickými formacemi na jedné straně a populistickými, protestními či antisystémovými uskupeními na straně druhé. Mezi dominantní témata patřily inflace, cena energií nebo hranice důchodového věku, kterou opozice slibovala snížit.
Volby v roce 2021 vyhrála koalice Spolu se ziskem 27,79 procenta hlasů, ANO obdrželo 27,12. Piráty ve volební koalici se Starosty volilo 15,62 procenta hlasujících, SPD měla 9,56 procenta voličů.
Koalice Spolu obhajuje 71 poslaneckých křesel, z toho občanští demokraté 34, lidovci 23 a TOP 09 křesel 14. ANO obsadilo kvůli způsobu přepočtu hlasů na mandáty 72 míst ve sněmovně. Starostové usilují o znovuzvolení 33 poslanců, SPD o 20 míst, Piráti o čtyři křesla. V předchozím volebním období mělo ANO 78 poslanců, ODS 25, Piráti 22, SPD 19, sociální demokraté a komunisté po 15, KDU-ČSL deset, TOP 09 sedm a Starostové šest křesel.
Výsledky voleb může ovlivnit voličská účast, která by s ohledem na zájem o hlasování mohla být vyšší než před čtyřmi lety, kdy dosáhla 65,43 procenta.
Volební komisaři nyní budou výsledky hlasování sčítat a posílat Českému statistickému úřadu ke zveřejnění na volebním webu. Výsledky z většiny ze zhruba 14 900 okrsků v ČR i ve světě by mohly být známy do 18.00. Před čtyřmi lety byly známy dvě hodiny po uzavření místností výsledky z poloviny okrsků, ze všech okrsků byly k dispozici ve 22.24. Letos by se mohly podle odhadu statistiků i ministerstva vnitra o něco zpozdit například kvůli proceduře se započítáním hlasů z korespondenční formy voleb, kterou mohlo v premiéře využít zhruba 11 000 zahraničních Čechů.
čtk, tb