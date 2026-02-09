Japonská premiérka Takaiči drtivě vyhrála volby - a má v plánu zásadně změnit zemi
Japonská premiérka Sanae Takaiči po jasném vítězství v předčasných parlamentních volbách ohlásila rozsáhlé politické změny, upravit chce i ústavu ostrovní země. Na tiskové konferenci v Tokiu dala také najevo otevřenost k dialogu s Čínou. Informuje o tom agentura Kjódó.
Liberálnědemokratická strana (LDP) čtyřiašedesátileté premiérky v nedělním hlasování drtivě zvítězila a podle japonské veřejnoprávní televize NHK by měla obsadit 316 z 465 křesel v dolní komoře. Bude tak mít sama o sobě dvoutřetinovou většinu. Dosud disponovala 198 mandáty, naopak hlavní opoziční strany výrazně ztratily.
Takaiči dnes podle agentury AFP vyjádřila přesvědčení, že se voliči ve 123milionové zemi vyslovili pro významnou změnu politiky. Výsledek hlasování jí ukládá velmi velkou odpovědnost učinit Japonsko silnějším a prosperujícím, míní. Chce toho dosáhnout širokými politickými změnami, včetně odklonu od "přehnané fiskální zdrženlivosti", přilákáním více investic či tím, že se po dva roky nebude platit daň z přidané hodnoty na potraviny, která dosud činila osm procent.
Jak poznamenává agentura Reuters, výzvou pro Takaiči bude najít příjmy, které by vykompenzovaly pozastavení výběru této daně, které rozpočet připraví o zhruba pět bilionů jenů (652 miliard Kč), tedy přibližně tolik, kolik činí celý roční rozpočet Japonska na školství.
Sledovaný je také postoj japonské šéfky vlády k Číně, zvláště poté, co v listopadu naznačila, že by Tokio mohlo vojensky zasáhnout v případě útoku na Tchaj-wan, který si Peking nárokuje. Takaiči, kterou AFP označuje za ultrakonzervativní, dnes dala najevo připravenost pokračovat klidně a přiměřeným způsobem v dialogu s Čínou. Zároveň chce rozhodně chránit mír a nezávislost Japonska. Očekává se také, že bude posilovat japonskou armádu.
Peking dnes podle agentury Reuters uvedl, že čínskou politiku vůči Japonsku nezmění jedny volby. Takaiči vyzval, aby vzala zpět svá slova týkající se Tchaj-wanu.
Takaiči, která se těší nebývalé popularitě mezi mladými voliči, je první ženou v čele japonské vlády, u moci je od konce října. Koncem ledna rozpustila dolní komoru parlamentu a vyhlásila předčasné volby s cílem získat výraznější parlamentní většinu. Hlavním opozičním stranám, které mají nadále většinu v horní komoře parlamentu, dnes nabídla spolupráci.
čtk, tb