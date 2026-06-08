Jak prezident pojede na summit NATO, to se pořád neví
Rozhodnutí o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře dnes nepadlo, řekl prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na Valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku.
Vláda s prezidentem se v posledních měsících o složení české delegace na červencový alianční summit přou. Pavel na své účasti trvá, má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí. Babiš dříve řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. České výdaje na obranu by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet.
čtk, tb