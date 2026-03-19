Izraelský útok na íránská těžební pole zásadně vyeskaloval válku v Perském zálivu
Spojené státy nevěděly nic o středečním izraelském útoku na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu. Dnes to na sociální síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump. Izrael podle něho už na toto mimořádně důležité pole útočit nebude.
"Spojené státy o tomto konkrétním útoku nic nevěděly a ani Katar do něho nebyl zapojen žádným způsobem a v žádné podobě a také nevěděl, že se stane," uvedl Trump. Katarské těžební pole sousedí se zasaženou íránskou oblastí.
Írán v odvetě za útok na Jižní Pars slíbil údery proti těžební infrastruktuře v Kataru, Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii. Katar pak informoval o raketových útocích na průmyslovou oblast Rás Laffan, kde podle něho vznikly rozsáhlé škody na hlavním plynárenském zařízení. Podle Kataru jde o přímé ohrožení jeho národní bezpečnosti.
Trump dnes varoval, že pokud Írán znovu zaútočí na Katar, Spojené státy "s pomocí nebo souhlasem Izraele nebo bez nich vyhodí do povětří celé pole Jižní Pars v takové síle, jakou Írán nikdy předtím neviděl".
Krátce před tím, než Trump zveřejnil svůj příspěvek, společnost QatarEnergy oznámila, že při dalších raketových útocích na Rás Laffan vypukly velké požáry na jejích plynárenských zařízeních. Ministerstvo vnitra později podle serveru televize Al-Džazíra informovalo, že hasiči dostali plně pod kontrolu dva ze tří požárů a že nejsou hlášeni žádní zranění.
