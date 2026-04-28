0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak si Hurvínek představoval válku
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
13:28

Izrael vyhání obyvatele dalších sedmnácti vesnic na jihu Libanonu, příměří navzdory

Izraelská armáda vyzvala k okamžité evakuaci obyvatele 17 jiholibanonských vesnic v okresech Bint Džbajl a Súr, které nejsou součástí takzvané nárazníkové zóny vytyčené Izraelem, píše agentura AFP a libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Mluvčí izraelské armády Avičaj Adraí na síti X vyzval obyvatele, aby se přesunuli do regionu Sajdá. Děje se tak navzdory křehkému příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o tři týdny.

"Naléhavé varování pro obyvatele Libanonu, kteří se nacházejí v následujících vesnicích a obcích," uvedl Adraí a následně zveřejnil seznam 17 vesnic s tím, že je mají obyvatelé okamžitě opustit a vydat se do okresu Sajdá.

Izrael po necelé půl hodině od vydání výzvy provedl útoky na jednu z evakuovaných obcí Tebnín. Úder se podle OLJ odehrál poblíž centra Červeného kříže a tamních nemocnic.

Podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) rozsah izraelských výzev vyvolává obavy, že jejich účelem není chránit civilisty, a to především v kontextu masivního vysídlení obyvatelstva v roce 2024. Kvůli válce mezi Izraelem a Hizballáhem muselo v Libanonu mezi zářím a listopadem 2024 opustit své domovy více než 1,2 milionu obyvatel. Nynější válka k takovému kroku znovu donutila přes milion obyvatel.

Národní komise pro lidská práva v Libanonu (NHRC) dále podotýká, že podobná varování bývají často nepřesná a zavádějící a mohou vést k nucenému vysídlení, které je v rozporu s mezinárodním právem.

Komise, která monitorovala a analyzovala varování vydávaná izraelskou armádou pro obyvatele Libanonu, zaznamenala řadu nedostatků: výzvy k evakuaci byly vydávány často s velmi krátkým předstihem, v několika případech šlo o méně než 15 minut před zahájením útoku.

Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americké útoky na Írán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje přes 20 libanonských obcí.

Mezi Izraelem a Libanonem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o další tři týdny, jak oznámil americký prezident Donald Trump.

Izraelské útoky si od 2. března v Libanonu podle místních úřadů vyžádaly životy více než 2500 lidí. Od začátku křehkého příměří podle AFP zemřelo v Libanonu nejméně 40 lidí.

čtk, tb

↓ INZERCE