Izrael prý na žádost Pákistánu souhlasil, že nezabije šéfa íránské diplomacie
Izrael na žádost Pákistánu souhlasil, že neprovede atentát na íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího a předsedu parlamentu Muhammada Kalíbafa. S odkazem na pákistánský zdroj to napsala agentura Reuters. USA podle deníku The Washington Post mezitím uvažují o tom, že některé zbraně určené pro Ukrajinu pošlou místo toho na Blízký východ.
Zdroj Reuters s odkazem na šéfa íránského parlamentu a diplomacie uvedl, že "Izraelci měli souřadnice a chtěli se jich zbavit". "Sdělili jsme Spojeným státům, že jestli je zlikvidují, nezbyde nikdo, s kým by šlo jednat, takže USA požádaly Izrael, aby to nedělal," dodal zdroj.
Írán čelí úderům Izraele a Spojených států od konce února. Teherán vojensky reaguje a jeho rakety a drony zasahují okolní státy, kde se nacházejí americké základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu. Válka tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.
Pentagon podle tří zdrojů deníku The Washington Post mezitím uvažuje o tom, že část zbraní určených pro Ukrajinu místo toho pošle na Blízký východ, kde v důsledku války Spojeným státům ubývá klíčová munice.
O tom, že Izrael ze své černé listiny odstranil Arakčího a Kalíbafa, informoval nejprve deník The Wall Street Journal (WSJ) s tím, že byli ze seznamu odstraněni na "čtyři až pět dní". Roli Pákistánu v této věci deník nezmínil. Zprostředkovat jednání mezi Teheránem a Washingtonem se podle Reuters snaží Pákistán, Turecko a Egypt.
Pákistán, který udržuje přímý kontakt s USA i Íránem, je pokládán za nejpravděpodobnější dějiště případných mírových rozhovorů. Írán zároveň nyní studuje 15bodový americký plán, který obdržel prostřednictvím Islámábádu. Návrh počítá s odstraněním íránských zásob obohaceného uranu, zastavením obohacování uranu, zastavením íránského balistického programu a ukončením financování spojeneckých milic, píše Reuters s odkazem na izraelské vládní zdroje.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že íránský režim se účastní mírových rozhovorů, a naznačil, že představitelé Teheránu to popírají kvůli obavám, že je zabijí vlastní lidé. Íránský ministr zahraničí Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.