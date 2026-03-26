Primátor Karviné Jan Wolf nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové aféře
Primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM) nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové aféře a chce očistit své jméno, uvedl v prohlášení pro tisk. Blíže se ke kauze ale nechtěl vyjadřovat a odkázal na svého právního zástupce. V korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám policisté obvinili 32 lidí, čtyři z nich skončili ve vazbě.
"Nesouhlasím s obviněními, která byla vůči mé osobě vznesena. Jsem připraven poskytovat orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost pro objasnění vyšetřovaných skutečností. Pevně věřím, že se mi podaří očistit mé jméno a dobrou pověst, kterou jsem získal za bezmála 20 let usilovné práce pro město Karviná a pro karvinský fotbal," uvedl Wolf.
Dodal, že kvůli probíhajícímu trestnímu řízení se ke kauze nemůže více vyjadřovat. "Jakmile to bude možné s ohledem na probíhající řízení, jsem připraven se vyjádřit více," řekl Wolf. Novináře odkázal na svého právního zástupce, kterým je Filip Petráš.
Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. U pěti obviněných byl podán návrh na vzetí do vazby, Wolf mezi nimi nebyl. Tři návrhy projednával dnes Okresní soud ve Zlíně, dva Městský soud v Brně. Do vazby soudy nakonec poslaly čtyři obviněné.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení mimo jiné právě s prvoligovou Karvinou, kterou podezírá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím Wolfa či dalších lidí nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024. Řešit se má rovněž možný úplatek 100 000 korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Podle opozice by Wolf měl odstoupit z funkce. "Když řídíte město, měl by ten člověk být bezúhonný a s nějakým morálním kreditem. Jestliže tohle je narušeno, tak každý chlap řekne, že udělal chybu a předá to někomu jinému," řekl ve středu ČTK opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM). Radní města se na středečním jednání jednomyslně shodli, že nesvolají mimořádné zasedání zastupitelstva, protože by připadlo na přibližně stejné datum jako řádné, které se má konat 27. dubna.