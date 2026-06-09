Izrael opět bombarduje Libanon, i přes nedávno uzavřené příměří
Jiholibanonské město Súr dnes zasáhly těžké izraelské údery ze vzduchu, které podle libanonského ministerstva zdravotnictví zabily nejméně osm lidí. Píše to dnes agentura AFP. Podle ministerstva údery Izrael provedl ještě před vydáním varování civilnímu obyvatelstvu. Varování se dnes poprvé od obnovení rozsáhlých bojů v březnu týkalo i křesťanské čtvrti ve městě. Údery, které zasáhly rezidenční čtvrť, podle ministerstva také na tři desítky lidí zranily.
Evakuační výzva se týká i okolí města a tábora palestinských uprchlíků.
Súr (též Týr či Týros) patří mezi největší libanonská města a má na 60.000 obyvatel. Další desítky tisíc lidí žijí v okolí. Kvůli bojům, které pokračují od března, však část obyvatel odešla z města a jeho okolí na sever. Súr čelí opakovaně izraelským úderům, které v pondělí zabily nejméně pět lidí.
Izrael nadále vede pozemní i vzdušné údery na jihu Libanonu. Odůvodňuje to snahou zničit vojenskou část Hizballáhu. Od března podle místních úřadů izraelské údery zabily v Libanonu přes 3500 lidí.
Izraelskými útoky na Libanon Teherán odůvodnil svůj nedělní raketový úder na Izrael. Na ten izraelská armáda odpověděla údery na íránské území v pondělí ráno. Později v průběhu dne Izrael a Írán oznámily pozastavení úderů. Írán ale pohrozil obnovení útoků v případě další izraelských úderů na Libanon, kde je aktivní jeho blízký spojenec Hizballáh.
čtk, tb