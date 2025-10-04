I dnes mohou přetrvávat problémy s e-doklady, varují úřady
Potíže při používání elektronického občanského průkazu při volbách nejsou ani dnes vyloučené. Na síti X to dnes uvedla Digitální a informační agentura (DIA). Úřad proto lidem doporučuje, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz.
V Česku dnes druhým dnem pokračují volby do Poslanecké sněmovny. Někteří lidé, kteří se chtěli prokázat elektronickým občanským průkazem, měli problém i v pátek. Průkaz nešlo kvůli velkému náporu aktualizovat a při volbě jej tak nebylo možné použít k identifikaci.
"I přes intenzivní práce na zajištění chodu aplikace nemůžeme zaručit 100procentní spolehlivost eDokladů. Doporučujeme voličům vzít si s sebou fyzický průkaz totožnosti i dnes," uvedla DIA. Pokud se lidé chtějí u voleb prokázat elektronickým průkazem, úřad jim doporučuje, aby si aplikaci před tím doma otevřeli a ověřili, že mají platný doklad. Lidem by se měl v aplikaci zobrazit zelený štítek s nápisem Digitální výpis je platný.
DIA doplnila, že nefungují registrace nových uživatelů ani těch stávajících, kteří si aplikaci "odpárovali" a nyní se ji zkouší znovu připojit. "Na opravě pracujeme a omlouváme se za potíže," dodala.
Pomocí eDokladu, neboli elektronického občanského průkazu lidé mohou letos volit do Sněmovny poprvé. Doklad musí být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. Aktivované eDoklady má v současnosti zhruba 800.000 lidí.
čtk, tb