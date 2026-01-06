Grónsko patří svému lidu, uvedlo sedm evropských lídrů
Grónsko patří svému lidu a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů, uvedli ve společném prohlášení lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Británie a Dánska. Bezpečnosti v Arktidě musí být podle nich dosaženo kolektivně, ve spolupráci se spojenci z NATO, včetně Spojených států. Evropští lídři tak reagovali na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy chtějí Grónsko. Území je přitom autonomní částí Dánského království, které je členem Evropské unie.
"Bezpečnost Arktidy zůstává klíčovou prioritou pro Evropu a je zásadní pro mezinárodní a transatlantickou bezpečnost," stojí v prohlášení, které podepsali francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, italská premiérka Giorgia Meloniová, polský premiér Donald Tusk, španělský premiér Pedro Sánchez, britský premiér Keir Starmer a dánská premiérka Mette Frederiksená.
Severoatlantická aliance podle nich jasně uvedla, že je arktický region pro pakt prioritou, a evropští spojenci již podnikli určité kroky. "My a mnoho dalších spojenců jsme posílili svou přítomnost, navýšili své aktivity i investice, abychom zajistili bezpečnost Arktidy a odradili protivníky. Dánské království - včetně Grónska - je součástí NATO," stojí v dokumentu. Prohlášení rovněž zdůrazňuje důležitost dodržování zásad Charty OSN, včetně suverenity, územní celistvosti a nedotknutelnosti hranic. "Jedná se o univerzální zásady a my je nepřestaneme bránit," dodává text a označuje Spojené státy za zásadního partnera v tomto úsilí.
Trump v neděli v rozhovoru s časopisem The Atlantic řekl: "Grónsko rozhodně potřebujeme. Potřebujeme ho pro obranu." Své plány na získání Grónska, při nichž v minulosti nevylučoval ani nasazení vojenské síly, již dříve zdůvodňoval národní bezpečností USA. Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních má strategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím.
Dánská premiérka Frederiksen se proti Trumpovým výrokům ihned ohradila a prezidenta vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal. čtk