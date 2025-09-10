Francie má nového premiéra. Je pátý za poslední dva roky. Slibuje změny, ale táhlou politickou krizi nevyřeší
Nový francouzský premiér, dosavadní ministr obrny Sébastien Lecornu, dnes při ceremonii v pařížském paláci Matignon převzal úřad od svého předchůdce Françoise Bayroua. Při té příležitosti slíbil zásadní změnu politiky a větší komunikaci s opozičními stranami. Změna vlády se odehrává v době, kdy v ulicích francouzských měst začaly protesty hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) proti francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a proti úsporným opatřením, vysokým životním nákladům a nerovnosti.
Macron jmenoval Lecornua novým premiérem v úterý, kdy zároveň Bayrou podal demisi poté, co jeho menšinová vláda v pondělí neustála hlasování parlamentu o důvěře. Lecornu je už pátým francouzským premiérem za poslední dva roky.
"Budou muset nastat zlomy, a nejen ve formě, nejen v metodě, ale i v obsahu," řekl Lecornu v dnešním krátkém proslovu na předávací ceremonii. Nový premiér oznámil, že se už dnes odpoledne a pak v nadcházejících dnech setká se zástupci jednotlivých politických sil a také odborů. Jeho vláda prý bude "kreativnější" při řešení problémů v nynější politické situaci a "serióznější" ve způsobu, jakým bude spolupracovat s opozicí, slíbil bývalý konzervativec, který se k Macronovu centristickému hnutí Obnova (Renaissance) přidal v roce 2017.
Francie v posledních měsících čelila sílící politické krizi vyvolané návrhem rozpočtu na rok 2026. Bayrou v něm plánoval škrty a zvyšování daní. Ve snaze získat podporu pro nepopulární opatření na konci srpna překvapivě oznámil, že vyzve parlament k hlasování o vyslovení nedůvěry, které ovšem jeho vláda v pondělí neustála.
Lecornu rovněž ocenil odvahu svého předchůdce. Bayrou slíbil, že jeho tým co nejvíce pomůže nové vládě při přebírání vládní odpovědnosti.
Napříč Francií dnes mezitím protestující narušovali dopravu, zapalovali popelnice a občas se střetávali s policií ve snaze "zablokovat všechno" na protest proti prezidentu Macronovi i plánovaným rozpočtovým škrtům.
čtk, tb