Firma Virgin Orbit zkrachovala. Nad vypouštěním družic pomocí letadel visí otazník

Britskému podnikateli Siru Richardu Bransonovi, který se ve vlastní kosmické lodi před dvěma lety podíval na práh vesmíru, došla trpělivost s jednou z odnoží jeho impéria, společností Virgin Orbit. Firma vyhlásila bankrot a spolu s ní – minimálně dočasně – zkrachovala zřejmě i slibná nová cesta vypouštění satelitů do vesmíru pomocí letadel, kterou Virgin Orbit prošlapávala.

Do vážných problémů se firma dostala již v lednu, kdy z britského území odstartovala Kosmická dívka, obří Boeing 747-400 s raketou LauncherOne pod křídlem. Byla to již šestá podobná mise, z nichž pět skončilo úspěšně. I tentokrát šlo zpočátku vše dobře, raketa se oddělila od letounu, s nákladem devíti družic zamířila do vesmíru a firma oznámila úspěšný start. O půl hodiny později ale musela přiznat, že došlo k anomálii a celý náklad včetně amerických a britských výzvědných satelitů skončil v oceánu.

Po družicích se vzápětí zřítila i hodnota akcií, které ztrácely hodnotu již před tímto neúspěchem. Firma pozastavila činnost, poslala téměř všechny zaměstnance na nucenou dovolenou a pokusila se sehnat další peníze od investorů. To se jí ale nepodařilo. Její zakladatel Branson a jím ovládané firmy, které do Virgin Orbit investovaly více než miliardu dolarů, už další zdroje poskytnout odmítli. Důvodem je hlavně skutečnost, že Branson během uplynulých čtyřech měsíců do Virgin Orbit „nalil“ 75 milionů dolarů ve snaze přilákat investory, ale žádný významný zájemce se nenašel. Firma tak minulý týden propustila většinu zaměstnanců, v úterý 4. dubna požádala ve Spojených státech o ochranu před věřiteli, začala nabízet majetek k prodeji a hledat kupce.

V obecnějším pohledu Virgin Orbit doplatila nejen na lednový neúspěch, ale především na skutečnost, že zákazníci v posledních několika letech začali pro vynášení družic preferovat větší a těžší rakety než ty, které mohou startovat z pod křídel letadla. V oboru navíc díky levným a výkonným raketám Falcon 9 firmy SpaceX podnikatele Elona Muska panuje ostrá konkurence, která stlačuje ceny.

Představitelé Bransonova impéria, jehož součástí je například známá společnost Virgin Galactic nabízející kosmickou turistiku, konkrétně suborbitální lety, nicméně vyjádřili naději, že vypouštění raket pomocí letadel zůstane nadále slibnou cestou - a že možná i sama Virgin Orbit bude moci v dalším vývoji této technologie s novým majitelem pokračovat. Výhodou startů z pod křídel obřích boeingů je pružnost a určitá jednoduchost; rakety nepotřebují kosmodrom a mohou zahájit pouť do vesmíru v podstatě z kteréhokoliv místa na světě. Martin Uhlíř

Richard Branson před budovou firmy Virgin Galactic - sesterskou budovou společnosti Virgin Orbit • Autor: REUTERS

Rodina a blízcí, armádní činitelé i váleční veteráni na brněnském Ústředním hřbitově vzdali hold válečnému veteránu Emilu Bočkovi. Obřad s vojenskými poctami začal průletem letounů JAS-39 Gripen. Boček zemřel ve věku sta let. Piráti sdělili, že navrhnou trvalé snížení základu pro výpočet platů ústavních činitelů o čtyři procenta, stejně tak základu pro výpočet mezd vrcholných manažerů podniků s podílem státu. K podobnému kroku politiky vyzval prezident Petr Pavel poté, co se rozhodl nevetovat jimi naordinovaný pomalejší růst důchodů. Životní prostředí v České republice zůstává jedním z nejhorších v Evropské unii. Česku patří v této oblasti v letošním Indexu prosperity a finančního zdraví 22. místo z 27 členských států, a to si oproti loňsku si polepšilo o jednu příčku. Nejvíc zaostáváme v omezování emisí. Policie v New Yorku je před soudním slyšením s exprezidentem Donaldem Trumpem v pohotovosti, na bezpečnost budou v ulicích dohlížet tisíce policistů i příslušníci tajných služeb. Organizátoři festivalu Svět knihy Praha, který se uskuteční od 11. do 14. května na Výstavišti Praha, sdělili, že jedním z hlavních hostů akce bude populární americký spisovatel Robert Fulghum, přijede i ruský autor Vladimir Sorokin. Americký prezident Joe Biden v prohlášení uvítal vstup Finska do NATO a napsal, že se těší na přijetí Švédska. Vladimir Putin se podle něj zmýlil, když si myslel, že zahájením agresivní války proti Ukrajině Evropu a NATO rozdělí. Litevský parlament zakázal ruským občanům nakupovat nemovitosti v této pobaltské zemi. Svůj krok zdůvodnil riziky pro národní bezpečnost. Ruské úřady obvinily z terorismu ženu, kterou zadržely v souvislosti s nedělním atentátem na proruského vojenského blogera známého jako Vladlen Tatarskij. V Británii se začaly prodávat poštovní známky s podobiznou nového krále Karla III. S výkonnými západními zbraněmi, nově zformovanými útočnými jednotkami, a dokonce i obnoveným praporem Azov je Ukrajina připravena na kriticky důležitou jarní protiofenzívu, napsal americký list The New York Times. Reakce vlády na požadavky nespokojených akademiků na vysokých školách je podle univerzitních učitelů neuspokojivá. Sdělila to iniciativa Hodina pravdy, která organizovala protesty akademiků v minulém týdnu.

Newslettery a nový informační servis si můžete objednat k odběru na adrese https://www.respekt.cz/newslettery

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter