Fico pořád vede, Progresívne Slovensko je druhé

Nejnovější slovenský předvolební průzkum potvrdil dva trendy: za volebním vítězstvím míří expremiér Robert Fico a jeho SMER, ale drtivé vítězství to nebude. Volit by jej podle agentury NMS Market Research Slovakia chtělo 20,6 procenta voličů. To je o pět procent víc, než kolik by aktuálně dostalo Progresívne Slovensko.

A to je i druhý trend slovenského předvolebního boje: tato liberální strana přesvědčivě přeskočila Hlas Petra Pellegriniho. Ještě před nedávnem jasný favorit na post slovenského premiéra může nyní počítat s jedenácti procenty hlasů.

Ještě spolu s krajně pravicovou Republikou, kterou od Hlasu dělí jeden procentní bod, jsou tyto jediné čtyři partaje, které si mohou být víceméně jisté účastí v novém parlamentu. Všichni ostatní kolísají kolem minimální hranice.

I OĽaNO bývalého premiéra Igora Matoviče, které jde do voleb jako koalice s dvěma menšími partnery, a proto pro něj platí sedmiprocentní hranice. Na tu teď těsně nedosahuje. Další zavedené strany - konzervativní KDH, liberální SaS, národovecká SNS nebo Sme rodina Borise Kollára - mají kolem pěti procent a mohou se zhoupnout na obě strany této hranice.

Proto je věštění povolebních koalic a poměrů sil skutečně jen věštěním. Obecně řečeno ale platí, že pokud by se do parlamentu se Smerem a Republikou dostala ještě SNS, je pravděpodobné, že by tyto strany společně měly vládní většinu - a proměna Slovenska po maďarském či polském vzoru by mohla začít. Všechny ostatní varianty jsou méně jednoznačné a znamenaly by složité hledání politických kompromisů. Tomáš Brolík

Policie navrhla obžalovat šest lidí a čtyři firmy v souvislosti se smlouvou na provedení dezinfekce fotbalových stadionů. Z indického kosmodromu dnes odstartovala raketa s indickou sondou Čandrájan-3, která letí k Měsíci. Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že po červnové vzpouře nabídl příslušníkům Wagnerovy skupiny, aby dále bojovali na Ukrajině pod vedením svého "přímého" velitele s přezdívkou Šedý. Rusko se rozhodlo uzavřít polský konzulární úřad ve Smolensku. Veterinární správa varuje před možným zavlečením afrického moru prasat z Itálie a Chorvatska. Německo bude investovat do armády dvě procenta HDP dlouhodobě, prohlásil kancléř Olaf Scholz. Zařazení sladidla aspartam na seznam potenciálně rakovinotvorných látek, o němž informovala Světová zdravotnická organizace je podle ministra zdravotnictví Válka snahou eliminovat i minimální riziko. Třiasedmdesátiletý Adolf Hlubik odsouzený na doživotí za vraždu pracovnice herny v Olomouci se odvolal ohledně viny i trestu. Nákaza račím morem v Rožnovské Bečvě na Vsetínsku ustoupila. Liberec kvůli horku a suchu pozastavil od začátku léta celoplošná sečení trávníků na pozemcích města. České dráhy v souvislosti s očekávaným víkendovým počasím, kdy v Česku může být až 37 stupňů Celsia a místy se mohou vyskytovat bouřky, doporučují lidem, aby si na cesty vlakem vzali dostatek tekutin, případně i občerstvení a léky. Rusko v noci podniklo další dronový útok na Ukrajinu. Ministr zahraničí Jan Lipavský s německou ministryní Annalenou Baerbock se setkali na hraničním mostě mezi českými Vejprty a saským Bärensteinem. Bavorsko oznámilo, že od srpna posílí stav zemské pohraniční policie, aby mohla provádět četnější namátkové kontroly na pomezí s Českem a Rakouskem. V turecké provincii Antalya zemřely dvě české turistky poté, co je srazil minibus. Američtí regulátoři poprvé schválili antikoncepční pilulku, kterou si ženy budou moci koupit bez lékařského předpisu. Francouzský prezident Emmanuel Macron zahájil v centru Paříže vojenskou přehlídku u příležitosti státního svátku 14. července. Předčasné parlamentní volby se v Nizozemsku uskuteční 22. listopadu. Sněmovna pokračuje třetí den v projednávání sporného vládního konsolidačního balíčku.

