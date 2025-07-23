Evropská unie chce obchodní dohodu s USA – ale připravuje se i na obchodní válku
Evropská komise se v obchodních rozhovorech se Spojenými státy nadále zaměřuje na dosažení dojednaného výsledku. Souběžně ale pokračují přípravy na protiopatření, kdyby dohoda ohledně cel nakonec dojednána nebyla. Komise to uvedla v prohlášení, ze kterého citovala agentura Reuters. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič bude podle mluvčího komise ještě dnes odpoledne jednat se svým americkým protějškem Howardem Lutnickem.
„Naší prioritou jsou jednání,“ uvedl mluvčí unijní exekutivy Olof Gill. „Zároveň se ale nadále připravujeme na všechny možné výsledky, včetně potenciálních protiopatření,“ dodal.
Některé členské země se domnívají, že by komise měla být v rozhovorech s USA tvrdší a že by se do nich měla zapojit i šéfka komise Ursula von der Leyen. Takzvaná principiální dohoda, tedy o základních bodech, byla podle všeho už na spadnutí na začátku července. Jednal o ní eurokomisař Šefčovič právě s ministrem obchodu Lutnickem. V sobotu 12. července však americký prezident Donald Trump v překvapivém dopise Bruselu oznámil, že Spojené státy od 1. srpna zavedou třicetiprocentní cla na zboží z EU. A veškerá jednání se rozběhla nanovo.
Evropská unie přijala už v dubnu první balík opatření proti americkým clům na ocel a hliník za 21 miliard eur (518 miliard korun), následně ho ale odložila o 90 dní, což znamenalo do 14. července. Předsedkyně komise však nakonec oznámila, že platnost těchto protiopatření bude odložena až do začátku srpna, právě aby byl prostor na další jednání. Jejich spuštění má být načasováno na 6. či 7. srpna. Připravuje se rovněž druhý balík protiopatření za 72 miliard eur (1,8 bilionu korun), o kterém členské státy nyní jednají.
čtk, tb