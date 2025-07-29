Evropská unie bude jednat o tom, zda vyloučit Izrael z Horizon Europe, jednoho z nejprestižnějších vědeckých programů na světě
Návrhem na částečné pozastavení přístupu Izraele k programu financování výzkumu Horizon Europe se budou dnes odpoledne zabývat velvyslanci členských států při EU. Evropská komise jim představí sedmistránkový návrh, pro jeho schválení bude ale potřeba kvalifikovaná většina. Kdy by se o návrhu mohlo hlasovat, zatím není jasné. Humanitární situace v Pásmu Gazy se na jednání takzvaného Coreperu řešila už minulý týden a debata byla velmi vyhrocená, popsaly nejmenované unijní zdroje.
Kvalifikovaná většina v Evropské unii znamená, že pro schválení návrhu musí hlasovat alespoň 15 z 27 členských států. Zároveň je ale nutné, aby těchto 15 členských států reprezentovalo alespoň 65 procent obyvatel EU. Téměř jistě by to znamenalo, že by tento krok musely podpořit i velké země, jako například Německo.
čtk, tb