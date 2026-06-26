Evropská komise navrhla prodloužit ochranu Ukrajinců o rok, ale s omezeními pro muže
Dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky v zemích Evropské unie by měla být prodloužena o další rok do 4. března 2028, nicméně s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Návrh Evropské komise představil komisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner. Navrhovaná opatření podle něj komise intenzivně diskutovala jak s ukrajinskými představiteli, tak se státy EU, zejména těmi, které hostí nejvíce ukrajinských uprchlíků. Mezi ně patří i Česká republika.
"Evropská komise dnes navrhuje prodloužit dočasnou ochranu osob prchajících před ruskou válkou proti Ukrajině o další rok, přičemž zohledňuje celkovou schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu," stojí v prohlášení EK. Návrh podle unijní exekutivy sleduje dva cíle. Prvním je zajistit pokračující právní jistotu, stabilitu a předvídatelnost prostřednictvím dočasné ochrany o další rok, tedy do 4. března 2028.
Druhým cílem je sladit potřebu poskytování ochrany s celkovou schopností Ukrajiny bránit se ruské agresi. "Za tímto účelem by se dočasná ochrana zpravidla neměla poskytovat nově příchozím osobám, kterým ukrajinské orgány s ohledem na jejich vojenské povinnosti nepovolily opustit území Ukrajiny," zdůraznila komise. Návrh musí ještě schválit Rada EU, která zastupuje členské státy.
Ukrajinci ze své země prchají kvůli ozbrojené ruské invazi, kterou Moskva zahájila před více než čtyřmi lety. V Česku bylo k únoru 2026 evidováno přes 398.000 osob ukrajinské národnosti s dočasnou ochranou. Podle ministerstva vnitra jich přichází do Česka z Ukrajiny dál přibližně 6000 měsíčně. Česká republika přijala nejvíce ukrajinských uprchlíků na počet obyvatel v Evropské unii. Dočasná ochrana jim umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh. Dočasnou ochranu mají ukrajinští uprchlíci v zemích EU zatím do konce března 2027.