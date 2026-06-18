Europoslanci schválili jednodušší navracení lidí bez povolení k pobytu v Unii
Poslanci Evropského parlamentu schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh, na němž se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států (Rada EU), počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady či se vznikem takzvaných návratových center mimo území unie.
Pro návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt, hlasovalo 418 europoslanců z 666 přítomných. Proti se jich vyslovilo 218 a 30 se zdrželo hlasování. Podle nařízení bude rozhodnutí o návratu automaticky spojeno s povinností opustit členský stát EU okamžitě nebo ve stanovené lhůtě. Úřady mají zároveň získat širší pravomoci při přípravě návratu. Lidé, u nichž hrozí útěk, odmítají spolupracovat nebo podle úřadů představují bezpečnostní riziko, by mohli být za určitých podmínek umístěni v detenčních centrech až na 24 měsíců s možností dalšího prodloužení.
Součástí schváleného návrhu je také možnost převážet migranty do takzvaných návratových center ve třetích zemích, pokud úřady již vydaly rozhodnutí o návratu. Tato zařízení by se nacházela v zemích, s nimiž by členské státy EU uzavřely příslušné dohody. Výjimku by tvořili nezletilí bez doprovodu.
"Návratové nařízení je velký pokrok v tom, že se podařilo většinově prosadit reálné řešení, které bude fungovat. Ať už to jsou centra mimo EU, na kterých se pracuje, ať už to je to možnost přikročit k tvrdším krokům, pokud s námi třetí země nebudou spolupracovat. Ať už v oblasti obchodní nebo vízové politiky," uvedl ke schválenému textu poslanec EP Jaroslav Bžoch (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu.
"Ve chvíli, kdy česká vláda nebyla schopná od voleb vyjednat ani prodloužení výjimky pro Česko, se v Evropském parlamentu řeší jeden legislativní návrh za druhým," uvedl Ondřej Kolář (TOP 09) z poslaneckého klubu Evropské strany lidové. "Než se česká vláda, která migraci využívá jen jako heslo na billboardy a pro rozfoukávání nenávistných ohníčků vůbec probere, EU bude mít celou sadu opatření, která skutečně přispívají k bezpečnosti a regulaci nekontrolované migrace," doplnil Kolář, podle nějž se díky opatření neúspěšní žadatelé o azyl "přestanou ztrácet v EU a budou obratem posíláni zpět do svých zemí".
Evropská komise předložila návrh nových pravidel loni v březnu jako součást snahy o zpřísnění migrační politiky EU. Cílem je zvýšit počet skutečně uskutečněných návratů lidí, kteří nezískali právo na pobyt v EU. Unie chce také omezit pohyb těchto lidí mezi členskými státy. Schválený text musí ještě formálně potvrdit Rada EU. Platit potom začne po zveřejnění v úředním věstníku EU.