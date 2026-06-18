USA a Írán podepsali předběžnou dohodu o mírové dohodě
Poté, co prezidenti Spojených států a Íránu ve středu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě, začala platit všechna jeho ujednání. Podle Pákistánu, který jednání mezi oběma stranami zprostředkoval, má Írán okamžitě otevřít blokovaný Hormuzský průliv a USA ukončit blokádu íránských přístavů. Po podpisu nadále panují nejasnosti ohledně oficiální ceremonie, která se měla za účasti vysokých představitelů obou zemí konat ve Švýcarsku, napsaly tiskové agentury.
Čtrnáctibodová předběžná dohoda, která by měla vést k ukončení války zahájené 28. února, má zejména zajistit znovuotevření Hormuzského průlivu, klíčové námořní trasy pro vývoz ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) ze zemí Perského zálivu, ukončit americkou blokádu íránských přístavů nebo zrušit americké sankce na íránskou ropu. Jakmile bude dosaženo konečné dohody o íránském jaderném programu, USA rovněž usnadní uvolnění fondu za 300 miliard dolarů (6,2 bilionu Kč) na obnovu Íránu. Po podpisu dohody mají po 60 dnů pokračovat jednání o konečné mírové dohodě.
Íránský prezident Masúd Pezeškján a jeho americký protějšek Donald Trump dohodu podle amerického úředníka citovaného agenturou AFP podepsali digitálně ve středu pozdě večer, když byl Trump na slavnostní večeři na zámku ve Versailles, kam jej po skončení summitu skupiny zemí G7 pozval francouzský prezident Emmanuel Macron. S oběma si během večeře také telefonoval jejich ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj, podle nějž se jednalo o důležitý "koordinační rozhovor, který může přinést významné změny". S Trumpem dříve jednal o válce na Ukrajině, zahájené v únoru 2022 ruskými vojsky.
"Šedesátidenní lhůta začíná dnes a jednání o mechanismu pro plnění této dohody bude zahájeno okamžitě. USA jsou odhodlány odstranit všechny překážky, které Íránu brání v přístupu k jeho zmrazeným finančním prostředkům. Druhá strana by během této doby neměla zvyšovat vojenskou přítomnost v regionu ani uvádět do praxe nové sankce. Otázka Hormuzského průlivu je v kompetenci Íránu a Ománu," řekl dnes po půlnoci SELČ podle agentury Reuters mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí.
"Islámábádské Memorandum o porozumění po podpisu vstupuje v platnost s okamžitou účinností. Jako první krok Írán neprodleně znovu otevře Hormuzský průliv a Spojené státy okamžitě zruší námořní blokádu," uvedl pákistánský premiér Šahbáz Šaríf.
Memorandum se podle Íránu a Pákistánu týká také bojů v Libanonu mezi tamním militantním hnutím Hizballáh a Izraelem, který okupuje část jižního Libanonu. Někteří izraelští ministři ale uvedli, že Izrael se dohodou necítí vázán. "Pokud budou izraelské útoky na Libanon pokračovat, bude to považováno za porušení závazku," řekl k tomu Baghaí.
Dokument v neděli za Trumpovy přítomnosti elektronicky podepsali americký viceprezident J. D. Vance a íránský hlavní vyjednavač a předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. V pátek tak měli učinit znovu osobně ve Švýcarsku u hory Bürgenstock, podle Íránu však slavnostní ceremoniál už není po podpisu obou prezidentů nutný. Premiér Šaríf nicméně podle agentury AP tvrdí, že podpisový ceremoniál se v pátek přesto bude konat a že jej uspořádá Pákistán a Katar jakožto spoluzprostředkovatel jednání.
Šéf libanonského proíránského Hizballáhu Naím Kásim předběžnou dohodu označil za velké vítězství pro Írán, podle nějž je ujednání neúspěchem USA. "Lidé to uvidí a posoudí sami," řekl Ghálíbáf ve středu v televizi poté, co obě strany zveřejnily znění dohody.
Ujednání podle AFP představuje pouze dočasné řešení, jehož cílem je získat čas na zahájení podrobných jednání o mnohem složitější otázce dlouhodobé kontroly nad íránskými ambicemi v oblasti jaderné energie. Washington už dlouho podezřívá Írán, že tajně vyvíjí program na výrobu jaderné bomby, Teherán ale tvrdí, že jeho jaderný program je mírový.
"Íránské jaderné ambice nebyly omezeny a Írán se přesvědčil, že vyhrožování Hormuzským průlivem funguje. Sankce budou zrušeny a bombardování ustalo. Jedná se o nejhorší zahraničněpolitický omyl za poslední dekády," řekl americký senátor Bill Cassidy z Trumpovy republikánské strany.
čtk, tb