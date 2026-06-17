Trump: Pokud se nebudou Íránci chovat dobře, začneme jim zase házet bomby na hlavu
Memorandum o porozumění s Íránem není definitivní dohodou, pokud se Írán nebude chovat dobře, Spojené státy začnou opět útočit, řekl americký prezident Donald Trump během summitu vyspělých ekonomik G7 ve Francii. Prohlásil také, že hovořil se syrským prezidentem Ahmadem Šarou o tom, že by se jeho země mohla zapojit do boje proti militantnímu libanonskému hnutí Hizballáh.
Čtrnáctibodové memorandum, které má nejméně na 60 dní zastavit boje v oblasti a umožnit vyjednání konečné mírové dohody, mají obě strany formálně stvrdit v pátek v Ženevě. "Pokud se mi to nebude líbit, pokud se nebudou chovat dobře, začneme jim hned zase házet bomby přímo na hlavu," pohrozil šéf Bílého domu.
Trump se také vyjádřil k možné misi NATO v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu. V minulosti americký prezident požadoval, aby státy Severoatlantické aliance zasáhly k ochraně úžiny. Ty to nevyloučily, ale požadovaly nejdříve uzavření mírové dohody. Dnes Trump řekl, že USA je nepotřebují, ovšem zapojit se mohou, pokud chtějí.
Teherán opakovaně zdůrazňuje, že součástí aktuální dohody musí být i ukončení bojů v Libanonu, s čímž počítá i text memoranda zveřejněný saúdskoarabskou televizí Al-Arabíja. Izrael však dnes ráno podle agentury AFP několikrát zaútočil na jih Libanonu, kde se izraelská armáda podle svých vyjádření snaží likvidovat členy Hizballáhu.
Trump, jehož země je nejdůležitějším spojencem Izraele, v úterý řekl, že není spokojený s izraelským postupem v Libanonu a proti Hizballáhu. Izrael podle něj s militantním hnutím bojuje příliš dlouho a umírá při tom příliš mnoho lidí. Tento úkol by podle amerického prezidenta mohla převzít Sýrie, s jejímž prezidentem Šarou dnes ve Francii o této otázce hovořil.
Dnes Trump na otázku, zda by měl Izrael zastavit svou ofenzivu v Libanonu, odpověděl podle listu The Times of Israel, že ne. "Ne, chci, aby byl Izrael schopen se bránit, ale chci, aby používali zdravý úsudek," řekl Trump.