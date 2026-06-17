Kratom až od 21 let a žádné nákupy přes internet. Vláda se řídí doporučení odborníků a zpřísňuje regulaci této látky
Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18 let. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Kratom a jeho extrakt patří mezi psychomodulační látky. Od loňského listopadu je možné ho prodávat legálně za přísných podmínek dospělým. Do specializovaných licencovaných prodejen nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný, není možná reklama. Zboží se kontroluje. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách.
čtk, tb