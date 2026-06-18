Podle ekologů to půjde s ochranou přírody v Česku z kopce. Krkonoše vede kandidát, který prohrál konkurz, inspekci sponzor Motoristů
Oslabení ochrany české přírody a oslabení nezávislosti a akceschopnosti instituce může podle ekologických organizací Hnutí DUHA a Greenpeace ČR přinést jmenování Pavla Straky do čela České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ekologové to uvedli v komentářích, které má ČTK k dispozici. Podnikatele a volebního kandidáta Motoristů Straku dnes do funkce jmenoval ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
Vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican označil Strakovo jmenování za nešťastné, s ohledem na jeho podporu a sponzoring Motoristů ve sněmovních volbách.
"Naplňují se tak naše obavy o ochranu životního prostředí, které vyjadřujeme od samotného nástupu Motoristů na ministerstvo životního prostředí. Obáváme se, že nový šéf inspekce životního prostředí Straka dále oslabí ochranu české přírody," uvedl Bican.
Podle Hnutí DUHA je ČIŽP klíčová instituce, která hájí ochranu přírody v kritických okamžicích porušování zákonů. Měla by proto být odvážná, nezávislá a odborně vedená. "Jmenování realitního podnikatele a sponzora Motoristů bez adekvátních zkušeností a odbornosti do jejího čela může způsobit oslabení její nezávislosti a akceschopnosti. Bohužel nejde o ojedinělý případ. Pozice v resortu životního prostředí obsazují Motoristé svými lidmi a kvalifikaci nahrazuje loajalita či sponzoring," uvedla organizace prostřednictvím mluvčí Evy Pernicové.
Straku doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče ze šesti kandidátů. Výběrové řízení se opakovalo. Z toho, které ministerstvo vyhlásilo v polovině února, nebyl vybrán žádný kandidát. Do jmenování nového ředitele ČIŽP vedl úřad ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím.
ČIŽP je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v Česku. Kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady a má pravomoc dělat kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.
čtk, tb