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09:11

Pražský lídr ANO Prokop bude dnes vysvětlovat svoje byty. Pak prý Babiš uvidí, jestli lídrem zůstane

Premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi se nelíbí kauza kolem bytů pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa. Novinářům v průběhu evropského summitu řekl, že počká na Prokopovo dnešní vysvětlení, podle toho pak bude reagovat výbor ANO.

Na fakt, že Prokop byty nepřiznal, upozornil ve středu server Seznam Zprávy. Politik k tomu dříve uvedl, že to bylo opomenutí a na byty zapomněl. Seznam Zprávy minulý týden také napsaly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole.

Vyšetřovatelé si ho podle serveru pozvali kvůli loňskému nákupu čtyřpokojového bytu v nové rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. Navíc si koupil ještě tři zmíněné družstevní byty, které neuvedl v povinném majetkovém přiznání. Kromě toho vlastní i dům v Úvalech a byt na sídlišti Háje, uvedl server.

čtk, tb

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