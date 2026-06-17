Pavel chápe chystanou stávku veřejnoprávních médií, považuje ji za legitimní
Prezident Petr Pavel chápe chystanou jednodenní stávku zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Při návštěvě Vysočiny ji označil za legitimní a řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování těchto veřejnoprávních médií. Podle vládou schválené novely mají ČT a ČRo místo současných poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu.
Pavel uvedl, že převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet nebo fond po vzoru severských zemí nemusí být v principu špatným krokem. "Za předpokladu, že je explicitně chráněna jejich nezávislost. My teď začínáme tak trochu od konce tím, že vláda rozhodla o převedení financování z poplatků na státní rozpočet, aniž by byl definován rozsah veřejné služby, ochrana nezávislosti," dodal.
Z toho důvodu určitou nejistotu a obavy chápe. "Je to (stávka) legitimní výraz veřejnosti, případně zaměstnanců, který je naprosto v pořádku. Počkejme, s čím přijde, a jak na to bude vláda reagovat," doplnil.
Organizátoři protestu z iniciativy zaměstnanců Veřejnoprávně dnes uvedli, že do jednodenní stávky se v pondělí zapojí stovky zaměstnanců obou médií, kteří chtějí dát najevo nesouhlas se záměrem vládní koalice změnit financování ČT a ČRo. Stávka se projeví ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Déčko, neohrozí ale klíčové funkce médií veřejné služby.
Pavel v úterý řekl, že na financování ČT a ČRo prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Uvedl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Prezident chce počkat, v jakém stavu k němu návrh zákona přijde a teprve poté rozhodnout o dalším postupu.
Rozpočty obou institucí se mají podle vládního návrhu vrátit před loňské zvýšení poplatků a snížit se o zhruba 15 procent. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) musejí veřejnoprávní média šetřit jako v jiných evropských zemích. Novelu kritizuje opozice, podle které je takový návrh zákona zásahem do nezávislosti veřejnoprávních médií.