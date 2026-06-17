0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč se Češi přestávají rozvádět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
včera 16:00

Pavel chápe chystanou stávku veřejnoprávních médií, považuje ji za legitimní

Prezident Petr Pavel chápe chystanou jednodenní stávku zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Při návštěvě Vysočiny ji označil za legitimní a řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování těchto veřejnoprávních médií. Podle vládou schválené novely mají ČT a ČRo místo současných poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu.

Pavel uvedl, že převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet nebo fond po vzoru severských zemí nemusí být v principu špatným krokem. "Za předpokladu, že je explicitně chráněna jejich nezávislost. My teď začínáme tak trochu od konce tím, že vláda rozhodla o převedení financování z poplatků na státní rozpočet, aniž by byl definován rozsah veřejné služby, ochrana nezávislosti," dodal.

Z toho důvodu určitou nejistotu a obavy chápe. "Je to (stávka) legitimní výraz veřejnosti, případně zaměstnanců, který je naprosto v pořádku. Počkejme, s čím přijde, a jak na to bude vláda reagovat," doplnil.

Organizátoři protestu z iniciativy zaměstnanců Veřejnoprávně dnes uvedli, že do jednodenní stávky se v pondělí zapojí stovky zaměstnanců obou médií, kteří chtějí dát najevo nesouhlas se záměrem vládní koalice změnit financování ČT a ČRo. Stávka se projeví ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Déčko, neohrozí ale klíčové funkce médií veřejné služby.

Pavel v úterý řekl, že na financování ČT a ČRo prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Uvedl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Prezident chce počkat, v jakém stavu k němu návrh zákona přijde a teprve poté rozhodnout o dalším postupu.

Rozpočty obou institucí se mají podle vládního návrhu vrátit před loňské zvýšení poplatků a snížit se o zhruba 15 procent. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) musejí veřejnoprávní média šetřit jako v jiných evropských zemích. Novelu kritizuje opozice, podle které je takový návrh zákona zásahem do nezávislosti veřejnoprávních médií.

↓ INZERCE