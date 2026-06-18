Německo vysílá dvě vojenské lodě k Hormuzskému průlivu, aby byly připravené na případnou misi
Německo vysílá dvě lodě do Rudého moře v rámci přípravy možné vojenské mise v Hormuzském průlivu, řekl dnes novinářům v sídle NATO německý ministr obrany Boris Pistorius. Právě Německo a Francie vedou iniciativu, jejímž cílem je zorganizovat obnovení dopravy přes Hormuzský průliv po ukončení války, kterou v únoru zahájily USA spolu s Izraelem svým útokem na Írán. Prezidenti Spojených států a Íránu ve středu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě.
"V tuto chvíli naše minolovka Fulda a zásobovací loď Mosel proplouvají Suezským průplavem směrem do Rudého moře," uvedl Pistorius. Dodal, že případné zapojení do operace zaměřené na odminování by vyžadovalo souhlas Íránu i Ománu. Jakákoli taková mise bude ale rovněž záviset na výsledku dalších jednání mezi Teheránem a Washingtonem, upozornil německý ministr.
Předběžnou mírovou dohodu USA a Íránu ve středu uvítal generální tajemník NATO Marku Rutte. Podle něj zlepšuje bezpečnost všech členů Severoatlantické aliance. Evropané podle něj mohou v Hormuzském průlivu pomoci právě především s odminováním a se zajištěním svobodné plavby.
čtk, tb