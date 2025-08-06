EU zavádí cla na čínský dovoz ocelových lahví, narovná tak podmínky na trhu
Evropská unie dnes zavádí cla na čínský dovoz vysokotlakých ocelových lahví, narovná tak podmínky na trhu pro evropské výrobce. Tento týden o tom rozhodla Evropská komise (EK). Ta se zabývala podnětem sdružení významných výrobců bezešvých ocelových lahví, mimo jiné i z České republiky, kteří jsou členy Evropského sdružení výrobců lahví (ECMA).
Cla se budou pohybovat od 63,2 do 118 procent. Odvíjet se budou od míry, do jaké se výrobci a dovozci provinili dumpingem, tedy prodejem zboží za nižší než výrobní cenu, případně za nižší cenu než na domácím trhu.
"ECMA vítá oznámení Evropské komise a děkuje všem, kteří se na dosažení tohoto rozhodnutí podíleli. Naši členové byli po mnoho let vystaveni nekalé konkurenci a dovozu lahví, které se prodávají za ceny výrazně nižší, než jsou náklady evropských výrobců na materiál a energii. To narušuje zdravou tržní soutěž. Nyní je tu důležitý krok k vyrovnání podmínek, které byly čínskými vývozci příliš dlouho narušovány," uvedl generální tajemník ECMA Andrew Webb.
"Jde o lahve čínského původu, které jsou v posledních letech masivně uváděny na trh EU za zřetelně dumpingové ceny, často nižší než jsou výrobní náklady evropských výrobců lahví. S tím je spojena také nekvalita, nízká bezpečnost i technické nedostatky vedoucí k nehodám," napsala ČTK tisková mluvčí ostravské firmy na výrobu tlakových lahví Cylinders Holding Eva Kijonková.
Produkty z Číny v drtivé většině případů neplní přísné standardy, které dodržují evropští výrobci – od konstrukčních vlastností, přes testování pro různé podmínky využití, environmentální ukazatele až po dodržování pracovně právních předpisů a pravidel sociální odpovědnosti, dodala mluvčí.
čtk