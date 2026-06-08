EU navrhuje nové sankce proti Rusku pro více než 80 osob a subjektů
Evropská unie navrhuje uvalení nových sankcí proti Rusku na dalších více než 80 osob a subjektů, mimo jiné i z vojensko-průmyslového sektoru. Během neformálního jednání ministrů obrany na Kypru to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas.
Návrhem by se příští týden v pondělí měli zabývat ministři zahraničí na své schůzce v Lucemburku. Za Česko se jednání zúčastní ministr Petr Macinka. Na tiskové konferenci po zasedání vlády řekl, že do balíčku ČR přispěla svými návrhy.
"Na bojišti už čas nehraje ve prospěch Ruska. Putin přichází o peníze, vojáky i dynamiku. Právě proto Rusko stupňuje své útoky proti ukrajinským civilistům," uvedla Kallas. Čísla podle ní hovoří jasně, západní sankce již Moskvu podle odhadů připravily o 1,2 až 1,5 bilionu amerických dolarů. "Na zasedání Rady pro zahraniční záležitosti příští týden bude předložen návrh na zařazení více než 80 nových subjektů a osob na sankční seznam. Opatření se zaměří na ruský vojensko-průmyslový komplex, osoby odpovědné za porušování lidských práv i propagandisty," dodala.
Očekává se, že Evropská komise v nejbližších dnech zveřejní nový 21. balík sankcí proti Rusku. Měl by se zaměřit zejména na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Tu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Rusko s její pomocí obchází západní sankce, a získává tak peníze na financování války proti Ukrajině.