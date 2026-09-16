EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let
Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí, on-line her a chatbotů pro děti mladší 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů, oznámila tak šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen v projevu ve Štrasburku. Návrh předpisu nazvaného EU Kids Act představí Evropská komise ve čtvrtek. Von der Leyen zdůraznila, že chce, aby se rovněž změnilo základní pravidlo: platformy budou muset dokázat, že jsou bezpečné.
"Mladí Evropané dnes tráví u obrazovek čtyři až šest hodin denně. Algoritmy jsou navrženy tak, aby je udržely co nejdéle u obrazovky a přiměly je pokračovat ve scrollování," uvedla. "Rodiče nám říkají, že jejich děti kvůli tomu méně spí, jsou úzkostnější a v některých případech si ubližují," dodala. Připomněla přitom případ čtrnáctileté belgické dívky jménem Oléa, která si vzala život poté, co byla vystavena kyberšikaně.
"Jsem si vědoma toho, že mnozí považují moc velkých technologických společností za ohromující a za něco, co už nelze zvrátit. Já s tím nesouhlasím," uvedla šéfka unijní exekutivy. "Nemusíme se smířit s návykovými prvky. Nemusíme akceptovat, že děti jsou vtahovány do stále extrémnějšího obsahu. Nemusíme akceptovat, že jsou fotografie dívek používány pro sexualizované obrázky generované umělou inteligencí," dodala.
Von der Leyen uvedla, že podle jejího návrhu by děti ve věku 13 až 15 let mohly mít takzvané miniúčty pod dohledem rodičů či jiných zákonných zástupců. O návrhu budou hlasovat členské státy EU i Evropský parlament. EU Kids Act mohl vyvolat nové napětí mezi Bruselem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který dlouhodobě kritizuje evropskou regulaci technologií.
Šéfka unijní exekutivy ve svém projevu rozvinula plán, který naznačila již dříve v letošním roce, když uvedla, že děti by měly být sociálním sítím vystavovány "postupně".
Návrh Evropské komise je součástí probíhající širší debaty, která se odehrává po celém světě o tom, jak chránit mladé lidi v on-line prostředí. Ve Spojených státech se společnost Meta Platforms minulý měsíc dohodla, že zaplatí až 18 miliard dolarů a přijme přísnější opatření na ochranu dětí na platformách Facebook a Instagram. Dohoda má vyřešit soudní spor týkající se závislosti teenagerů na sociálních sítích a urovnat žaloby podané téměř všemi americkými státy.
Mezitím jednotlivé země v Evropě i jinde, například Austrálie a Nový Zéland, přijaly vlastní opatření, jejichž cílem je zakázat teenagerům přístup na sociální sítě. Některé z těchto snah však narazily na překážky. Francouzský nejvyšší soud minulý měsíc zrušil zákon zakazující dětem mladším 15 let používání sociálních sítí s odůvodněním, že zasahoval do základních svobod. Francouzský prezident Emmanuel Macron následně slíbil, že návrh přepracuje.
Manfred Weber, předseda nejsilnější frakce Evropské lidové strany, vystoupil po von der Leyen a navrhl, aby Evropská unie následovala příkladu Austrálie a umožnila občanům vypnout algoritmy sociálních sítí. "Elonu Muskovi se to nebude líbit, ale možná to je právě důvod, proč bychom to měli udělat," dodal s odkazem na majitele sociální sítě X.
Poměrně dlouhou část projevu věnovala šéfka EK umělé inteligenci, jejím příležitostem, ale i možným rizikům, která by mohla představovat pro lidstvo. "Jsem optimistka a věřím, že umělá inteligence může lidstvu přinést velký prospěch - pokud k ní přistoupíme správně," uvedla von der Leyen. "Pokud tato rizika nebudeme řešit, nikdy nebudeme moci plně využít možností, které umělá inteligence nabízí," dodala. Doplnila, že EU bude spolupracovat s "podobně smýšlejícími partnery", jako je Kanada a Británie.
Von der Leyen zdůraznila důležitost využití umělé inteligence ve zdravotnictví, dopravě, zemědělství a potravinářství i oblasti obrany a vesmíru. Musí jít ale o takovou umělou inteligenci, která ponechává rozhodování v rukou člověka. Zmínila v této souvislosti příklad týkající se screeningu rakoviny prsu. Mamografický screening snižuje úmrtnost žen, které se jej účastní, přibližně o 30 až 40 procent. Klíčový je přitom včasný záchyt onemocnění. Právě tady může pomoci umělá inteligence.
"Mamografie s podporou umělé inteligence dokáže během screeningu odhalit více případů rakoviny a zachytit je v dřívějším stadiu. Díky tomu může přežít více žen," řekla. "Chci, aby měl můj lékař okamžitý přístup ke všem údajům potřebným k rozhodnutí o nejlepší diagnóze či léčbě pomocí umělé inteligence? Ano, samozřejmě. Chci ale, aby byl mým lékařem robot podporovaný umělou inteligencí? Ne, rozhodně ne. Nechci, aby mi robot sděloval, zda mám, či nemám rakovinu," dodala.