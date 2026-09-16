Evropa posílí dodávky elektřiny pro Ukrajinu a její protivzdušnou obranu
Evropa poskytne Ukrajině co nejsilnější podporu během nadcházející zimy, zvýší dodávky elektřiny, podpoří vytápění a rovněž posílí ukrajinskou protivzdušnou obranu. V projevu ve Štrasburku to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Připomněla, že EU minulý týden poprvé schválila možnost, aby Kyjev z unijní půjčky nakupoval i rakety PAC-3 pro americké systémy protivzdušné obrany Patriot.
"Musíme ale také společně snížit naši závislost na jediném dodavateli," prohlásila von der Leyenová v jasné narážce na Spojené státy. "Proto bychom rádi společně s Ukrajinou vyvinuli cenově dostupný systém protiraketové obrany. Srdcem této spolupráce je projekt Freya," dodala šéfka komise. Freya je připravovaný systém protiraketové obrany, který vyvíjí ukrajinská obranná společnost Fire Point ve spolupráci s řadou evropských zemí a předními zbrojařskými firmami.
Za zásadní rovněž von der Leyenová označila další zvýšení tlaku na Rusko. "Nejsou nutně potřeba nové sankce, ale především vymáhání těch stávajících," uvedla. Evropské sankce podle ní vyvíjejí obrovský tlak na ruskou ekonomiku a Moskva dělá všechno pro to, aby je obešla. Tomu je ale třeba zabránit.
"Tohle není jen válka, tohle je promyšlená strategie teroru," prohlásila o ruském počínání na Ukrajině von der Leyen, která projev přednesla nejprve anglicky, následně německy a nakonec i francouzsky.
"Ukrajinci ale nesčetněkrát dokázali, že jejich ducha nelze zlomit," dodala a europoslancům představila příběh ukrajinské dívky Saši, která při ruském raketovém útoku přišla o nohu. Nadějná tehdy šestiletá gymnastka se ale nevzdala a po sedmi měsících začala opět cvičit s protézou. Nyní se svým turné cestuje po světě. "Jsi pro nás všechny velkou inspirací," prohlásila šéfka komise směrem k dívce, která byla přítomna v sále Evropského parlamentu a vysloužila si potlesk europoslanců.
čtk, tb