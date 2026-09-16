Amerika má v plánu prodat Izraeli extra silné bomby, jedny z neučinnějších konvenčních zbraní
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje dodat Izraeli silné 900kilogramové bomby v připravovaném balíku v hodnotě 2,8 miliardy dolarů (58,9 miliardy Kč), napsal deník The Washington Post (WP). Jedná se o největší jednotlivý prodej této kontroverzní munice v posledních letech, sdělil listu nejmenovaný americký činitel. Vláda Trumpova předchůdce, prezidenta Joea Bidena, dodávky stejných zbraní Izraeli před dvěma lety pozastavila kvůli znepokojení z vysokého počtu civilních obětí v Pásmu Gazy.
Balíček, který by byl financován penězi amerických daňových poplatníků, zahrnuje 40.000 bomb, z nichž každá váží přibližně 907 kilogramů, a to včetně 20.000 bomb typu MK-84 a 20.000 bomb typu BLU-117, uvedl zdroj WP. Součástí prodeje je také 20.000 bojových hlavic typu I-2000 Penetrator určených k útokům na zpevněné konstrukce.
Mezi nejničivější zbraně ve vojenských arzenálech západních zemí patří MK-84, jejíž výbuch rozmetá kovové úlomky do všech stran na vzdálenost stovek metrů, dokáže prorazit kov i silný beton a často způsobuje hluboké krátery. BLU-117 je varianta MK-84 s tepelně odolným nátěrem, který umožňuje bezpečnější skladování na lodích.
O připravované transakci byl neformálně informován Kongres. Přestože je dodávka zbraní označována za prodej, bude financovaná prostřednictvím mechanismu známého jako zahraniční vojenské financování, v němž Spojené státy poskytují Izraeli peníze, které tato země následně využívá k nákupu zbraní od USA.
Izrael 900kilogramové bomby použil v Gaze a v Libanonu při stovkách útoků, čímž významně přispěl k počtu obětí obou konfliktů, píše WP. Čelí kritice za to, že pravidelně shazuje bomby typu MK-84 do hustě osídlených oblastí v Gaze, které předtím označil za bezpečné pro civilisty.
"S oblibou je používají, když se snaží zasáhnout jakoukoli budovu. Pokud je Hizballáh nebo někdo jiný v nějaké budově, MK-84 celou budovu strhne," řekl WP Trevor Ball, bývalý technik pro zneškodňování výbušné munice v americké armádě.
MK-84, které američtí piloti během první války v Perském zálivu přezdívali kladivo, je jedinou municí, kterou Biden přestal dodávat Izraeli kvůli znepokojení ze zabíjení palestinských civilistů. Trump, který se do Bílého domu vrátil loni v lednu, opatření ještě ten měsíc zrušil.
Trumpova administrativa loni obešla běžný proces schvalování Kongresem a schválila prodej zbraní Izraeli v hodnotě téměř tří miliard dolarů, jehož součástí bylo více než 35.000 těchto bomb. Letos v lednu pak schválila další sérii zbrojních obchodů s Izraelem v celkové hodnotě 6,67 miliardy dolarů.
čtk, tb