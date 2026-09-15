Policie zadržela tři lidi kvůli zakázkám v Ústřední vojenské nemocnici v Praze
Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost mimo jiné při zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN). Zadržela tři lidi, jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. Policie o tom informovala na síti X. Vedení ÚVN podle policie s vyšetřovateli spolupracuje. Podle nemocnice se vyšetřování týká bývalého vedení.
"Vojenští policisté provádějí celkem 11 domovních prohlídek a zadrželi tři osoby, které působí či v minulosti působily ve funkci náměstků Ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání," uvedla policie. Dodala, že více informací nyní nebude poskytovat.
"Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha sděluje, že dnešního dne poskytuje plnou součinnost k provádění úkonů Vojenské policii v prošetřování záležitosti týkající se bývalého vedení nemocnice," uvedla nemocnice na svém webu. Také ona doplnila, že bližší informace nebude poskytovat.
Podle webu v ÚVN nyní působí na postu náměstka či náměstkyně sedm lidí.
Letos v srpnu Vojenská policie navrhla podat obžalobu na bývalého náměstka ÚVN. Podle kriminalistů v roce 2014 předložil padělané lustrační osvědčení, aby získal novou funkci spojenou s vyšší hodností i platem. Z dřívějších informací médií vyplynulo, že by se mělo jednat o Zdeňka Brabce.