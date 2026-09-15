A ruská loď v Baltském moři málem zasáhla světlicemi dánský vrtulník
Ruská fregata v pondělí v mezinárodních vodách u pobřeží Dánska vystřelila dvě světlice směrem k dánskému vojenskému vrtulníku a stroj jen těsně minula. Podle agentury Reuters to v prohlášení uvedla dánská armáda.
Vrtulník byl na rutinní misi, jejímž cílem bylo vyfotografovat ruskou fregatu, uvedlo velitelství dánské armády.
Světlice jsou pyrotechnické prostředky, které se obvykle používají jako varovný signál na moři, dodalo velitelství.
Dánsko, které je členským státem NATO, si kvůli incidentu předvolá ruského velvyslance v Kodani, sdělil ministr obrany Jeppe Bruus televizní stanici TV2.
Ruská ambasáda na žádost o komentář bezprostředně nereagovala.
čtk, tb