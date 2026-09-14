Finsko se připojí k francouzskému programu jaderného odstrašení
Finsko se rozhodlo připojit k francouzskému programu pokročilého jaderného odstrašení, který v březnu nabídl evropským zemím francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle agentury AFP to dnes obě země oznámily ve společném prohlášení. "V příštích měsících bude zřízena jaderná řídící skupina, která zahájí realizaci této spolupráce," uvádí se ve společném prohlášení. Počet evropských zemí, které se k francouzské iniciativě přidávají, tak stoupl na deset, uvedla AFP.
Macron na začátku března oznámil aktualizaci francouzské doktríny jaderného odstrašení. Francie je spolu s Británií jedinou evropskou zemí vybavenou jadernými zbraněmi. Macron proto definoval program takzvaného pokročilého odstrašení, do kterého se mohou zapojit další evropské státy, pokud o to projeví zájem, avšak "bez jakéhokoliv sdílení konečného rozhodnutí", jež zůstává v rukou francouzské hlavy státu.
Finský prezident Alexander Stubb uvedl, že francouzská iniciativa má především posílit evropskou bezpečnost a odpovědnost za vlastní obranu a předcházet eskalaci, aniž by však nahrazovala jaderné odstrašení ze strany NATO. "Hlavní prioritou Finska je působit v rámci NATO a Evropské unie," uvedl Stubb na síti X a ujistil, že Finsko nemá v úmyslu v době míru rozmístit na svém území jaderné zbraně.
Oznámení o připojení Finska k francouzské iniciativě je součástí nového strategického partnerství mezi oběma zeměmi, které dnes odpoledne v Helsinkách podepíší ministři zahraničních věcí obou zemí, píše AFP.
Finsko společně se sousedním Švédskem zachovávalo v rámci Evropy po dlouhá desetiletí vojenskou neutralitu. Krátce po otevřené ruské invazi na Ukrajinu z února 2022 však obě země dramaticky změnily postoj a podaly přihlášku do NATO. Finsko, které s Ruskem sdílí zhruba 1300 kilometrů dlouhou hranici a má z minulého století zkušenost se sovětskou invazí, vstoupilo do Severoatlantické aliance v dubnu 2023. Švédsko se přes počáteční odpor Turecka a Maďarska stalo 32. a dosud posledním členem NATO v březnu 2024.
čtk, tb