Hormuzským průlivem propluly o víkendu jen čtyři lodě
Počet nákladních lodí, které o víkendu propluly Hormuzským průlivem, klesl na čtyři. Poslední desetidenní průměr přitom činil 14 plavidel denně, informovala dnes agentura Reuters s odkazem na údaje o pohybu lodí. Při plavbě úžinou jedno plavidlo zasáhl neznámý projektil, informovala v neděli britská námořní služba (UKMTO).
Před začátkem války mezi Íránem, USA a Izraelem Hormuzský průliv podle údajů OSN využívalo více než 100 nákladních lodí denně.
Ománský ministr energetiky Sálim Aúfí dnes uvedl, že narušení provozu v Hormuzském průlivu je pravděpodobně jen krátkodobou záležitostí a situace by se měla stabilizovat.
Hormuzský průliv se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Kvůli konfliktu v oblasti se provoz na této námořní trase výrazně snížil, což vedlo k cenovým výkyvům na trzích s ropou a plynem.
čtk, tb