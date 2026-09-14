0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Až zapomeneme číst
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
včera 11:01

Hormuzským průlivem propluly o víkendu jen čtyři lodě

Počet nákladních lodí, které o víkendu propluly Hormuzským průlivem, klesl na čtyři. Poslední desetidenní průměr přitom činil 14 plavidel denně, informovala dnes agentura Reuters s odkazem na údaje o pohybu lodí. Při plavbě úžinou jedno plavidlo zasáhl neznámý projektil, informovala v neděli britská námořní služba (UKMTO).

Před začátkem války mezi Íránem, USA a Izraelem Hormuzský průliv podle údajů OSN využívalo více než 100 nákladních lodí denně.

Ománský ministr energetiky Sálim Aúfí dnes uvedl, že narušení provozu v Hormuzském průlivu je pravděpodobně jen krátkodobou záležitostí a situace by se měla stabilizovat.

Hormuzský průliv se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Kvůli konfliktu v oblasti se provoz na této námořní trase výrazně snížil, což vedlo k cenovým výkyvům na trzích s ropou a plynem.

čtk, tb

↓ INZERCE