Komise schválila pro Ukrajinu 150 miliard na nákup zbraní
Evropská komise dnes schválila poskytnutí 6,1 miliardy eur (147,6 miliard Kč) na nákup obranného materiálu pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu, munici a drony. Kyjev je mimo jiné může využít na nákup raket PAC-3 pro americké systémy protivzdušné obrany Patriot, informovala komise. Jedná se o další prostředky z půjčky pro Ukrajinu v celkovém objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč)
"Dnes jsme schválili 6,1 miliardy eur, které Ukrajině pomohou nakoupit různé obranné prostředky v oblasti protivzdušné a protiraketové obrany, munice, dronů a elektronického boje," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Ukrajina může nyní nakupovat i vybavení pro systémy Patriot, které potřebuje k lepší ochraně svého vzdušného prostoru před bezohlednými ruskými útoky," dodala.
V souvislosti s balíčkem bylo schváleno i pět výjimek: tři se týkají dronů a komponent vyrobených na Ukrajině, které překračují stanovené nákladové limity, a dvě se týkají vybavení vyrobeného v USA, zejména raket PAC-3, a to včetně možnosti využít mechanismus PURL koordinovaný NATO. Výjimky byly potřeba, protože půjčka dovoluje nakupovat jen evropské a ukrajinské produkty v určité hodnotě. PURL je projekt, v jehož rámci evropské země a Kanada nakupují munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytují Ukrajině.
Půjčka na podporu Ukrajiny zahrnuje 30 miliard eur na rozpočtovou podporu a 60 miliard eur na obranu pro letošní rok a rok 2027. "Díky dnešnímu schválení je nyní plně alokováno celých 28,3 miliardy eur určených na podporu obrany Ukrajiny v roce 2026," informovala komise. Tyto finance byly nicméně jen schváleny, nikoli uvolněny. "Evropská komise již letos vyplatila 8,35 miliardy eur na obranné financování pro Ukrajinu a další prostředky budou brzy následovat," dodala unijní exekutiva.
čtk, tb