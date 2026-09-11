Jemenští Húsíové ovládli klíčové město u klíčového průlivu
Jemenští povstalci z řad Húsíů převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u strategického průlivu Báb al-Mandab. Jde o klíčové body k získání kontroly nad touto úžinou, informovala dnes agentura AFP s odvoláním na vládní zdroje. Husíjská televize Al-Masíra později oznámila, že Saúdská Arábie zasáhla letiště ve městě Muchá, kterého se rebelové zmocnili ve čtvrtek. Zatím nejsou hlášeny žádné škody, uvedla agentura AP.
"Lodě přepravující ozbrojené bojovníky z hnutí Húsíů připluly na ostrov Majún (známý také pod názvem Perim) poté, co se z něj včera (ve čtvrtek) stáhly vládní síly," uvedl podle AFP vládní zdroj. Agentura Reuters uvedla, že se vládní jednotky z ostrova, který rozděluje průliv na dva námořní kanály, stáhly až dnes.
Již ve čtvrtek informovaly agentury o tom, že rebelové převzali kontrolu nad významným přístavem Muchá v Rudém moři.
Húsíové zahájili ofenzivu minulý týden s cílem ovládnout průliv Báb al-Mandab, který patří k významným obchodním námořním trasám. Tato strategická úžina spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav. Její význam se dále zvýšil s výrazným poklesem námořní přepravy v Hormuzském průlivu kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem.
V posledních týdnech zesílily boje mezi povstalci, provládními jednotkami a Saúdskou Arábií, která podporuje protipovstaleckou koalici.
Jemenští šíitští Húsíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Podporuje je a financuje Írán a v posledních letech se stali významnou vojenskou silou v regionu. V jemenské občanské válce bojují s podporou Teheránu proti mezinárodně uznávané, převážně sunnitské vládě, která sídlí v Adenu a kterou podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií. Od roku 2022 v Jemenu platilo příměří dojednané OSN.
čtk, tb