AfD nenechává nikoho na pochybách, nové německé zbraně se prý budou hodit na deportace cizinců, prohlásil její šéf v Sasku-Anhaltsku
Lídr protiimigrační Alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund vyvolal pobouření svým výrokem o výrobě zbraní a snaze jeho strany o deportace migrantů. Dnes o tom píše agentura DPA. AfD s převahou vyhrála volby do sasko-anhaltského zemského sněmu a Siegmund má šanci stát se příštím premiérem této spolkové země.
DPA napsala, že Siegmund ve čtvrtek na ustavujícím zasedání frakce AfD v regionálním parlamentu mluvil o výrobě zbraní v souvislosti s postupem proti migrantům. Odpovídal na otázku novináře týkající se plánu izraelské zbrojovky na otevření podniku v Sasku-Anhaltsku.
"Paušálně nezatracujeme výrobu vojenské techniky, protože při pozdější remigrační a deportační ofenzivě budeme samozřejmě potřebovat odpovídající prostředky, které nám pomohou," řekl.
DPA píše, že termín "remigrace" pochází původně z výzkumu migrace. V krajně pravicových kruzích je výraz používaný jako eufemismus pro požadavek na masové deportace lidí s přistěhovaleckým původem. AfD o "remigraci" mluvila i ve volební kampani před volbami do zemského sněmu, které se konaly minulou neděli.
Siegmundovy výroky vyvolaly ostrou kritiku. Šéfka frakce sociálních demokratů v sasko-anhaltském zemském sněmu Katja Pähleová řekla, že jeho vyjádření "dosáhla nové kvality". "Kdo v souvislosti s ohlášeným hromadným vyhošťováním lidí ze Saska-Anhaltska zmiňuje zrovna zbrojní materiál, ten mluví o násilí jako o politickém prostředku," uvedla Pähleová. Nejde podle ní o žádnou nejednoznačnou formulaci, ale o politickou výhrůžku.
Sociálnědemokratická politička zároveň žádala, aby k Siegmundovu výroku zaujalo stanovisko Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Tato levicově populistická strana dává najevo, že by v určitých oblastech mohla s AfD v Sasku-Anhaltsku spolupracovat. Ostatní strany, které se po regionálních volbách dostaly do zemského sněmu, odmítly, že by mohly s AfD uzavřít koalici.
Spolupředseda BSW Fabio De Masi řekl, že "AfD podporuje zbrojení a usídlením izraelského zbrojního koncernu ospravedlňuje využití zbrojní techniky k remigraci".
Deník Die Welt píše, že výrobnu si chce v sasko-anhaltském Sangerhausenu zřídit izraelská firma Elbit Systems.
"Budeme se chtít pečlivě podívat, co se tam bude vyrábět, za jakých podmínek a zda bychom se nedostali do nebezpečí, že bychom se podíleli na cizích konfliktech. Pak bychom se na to dívali více kriticky," řekl také Siegmund.
Die Welt píše, že proti plánům izraelské zbrojovky, která vyrábí drony, houfnice nebo raketomety, protestují někteří obyvatelé Sangerhausenu. Podporuje je v tom BSW.
čtk, tb