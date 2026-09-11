Úplný zákaz pyrotechniky bude platit v pětatřiceti městských částí Prahy
Praha rozšíří počet městských částí s úplným zákazem používání ze stávajících 20 na 35. Novelu příslušné vyhlášky dnes schválili zastupitelé, původní znění odsouhlasili v červnu. Nově také vyhláška zavádí výjimku pro nehlučné pyrotechnické výrobky používané třeba při natáčení filmů a televizních pořadů. Zákaz se také týká pyrotechniky odpalované amatéry, nikoliv profesionálních produkcí.
V červnu Praha schválila novou vyhlášku, která městským částem umožnila na svém území pyrotechniku úplně zakázat. Tuto možnost rovnou využilo 20 městských částí, a to Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 13, Praha 15, Praha 20, Praha - Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Křeslice, Libuš, Suchdol, Troja a Velká Chuchle.
Následně o to projevily zájem i další radnice, což vedlo k dnes schválené novele. Tou se k zákazu připojily Praha 12, Praha 14, Praha 16, Praha 22, Benice, Čakovice, Dolní Počernice, Lochkov, Nebušice, Nedvězí, Petrovice, Řeporyje, Slivenec, Zličín a Přední Kopanina.
Novela zároveň reaguje na požadavek filmařů a z působnosti vyhlášky vyjímá nehlučné pyrotechnické výrobky používané na scénách, včetně filmových a televizních produkcí. Jejich použití bude nadále podléhat podmínkám stanoveným zákonem o pyrotechnice.
Tam, kde je možné pyrotechniku odpalovat o novoročních oslavách, byla doba výjimky oproti předchozí vyhlášce už v první verzi aktuálního předpisu zkrácena na období od páté odpoledne na Silvestra do druhé ranní prvního ledna. Dříve platila po oba celé dny.
Nadále je úplně zakázáno odpalování pyrotechniky v památkové rezervaci, na vodních tocích a v jejich okolí, a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Dále zákaz platí na přehradách, v přírodních parcích, ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu pražské zoo, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.
čtk, tb