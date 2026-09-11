Američané si připomínají 11. září, s exprezidenty a bez prezidenta
V New Yorku začala pieta za oběti teroristického útoku na dva mrakodrapy Světového obchodního střediska (WTC), od něhož dnes uplynulo 25 let. Ceremoniálu u památníku takzvaných dvojčat se účastní viceprezident J.D. Vance, všichni žijící exprezidenti USA, starosta města Zohran Mamdani, jakož i řada dalších vrcholných činitelů. Prezident Donald Trump v New Yorku není. Očekává se, že promluví na pietním ceremoniálu u Pentagonu, který byl před čtvrt stoletím také cílem útoku.
Atentátníci z teroristické sítě Al-Káida tehdy unesli celkem čtyři letadla, se dvěma narazili do budov v New Yorku, třetí dopadlo právě na budovu amerického ministerstva obrany u Washingtonu, poslední se po souboji cestujících s teroristy zřítilo do pole u Shanksville v Pensylvánii. Útoky zabily 2996 osob, včetně 19 útočníků, z nichž 15 bylo ze Saúdské Arábie. Dalších asi 25.000 osob utrpělo zranění. Dosud se nepodařilo identifikovat přes 1100 obětí útoků.
Na vzpomínkové akci v New Yorku čtou pozůstalí jména obětí. Následovat má sedm minut ticha. Těch bylo původně šest a mají připomínat nárazy letounů do severní a jižní věže dvojčat, zřícení každé z nich, útok na Pentagon a pád letu 93 United Airlines u Shanksville v Pensylvánii. Nově byla doplněna sedmá minuta ticha věnovaná lidem, kteří zemřeli později v důsledku zdravotních problémů souvisejících s útoky z 11. září.
Přítomni na akci jsou viceprezident Vance, exprezidenti Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton s manželkami, guvernérka New Yorku Kathy Hochulová, ministr obchodu Howard Lutnicck a další vrcholní činitelé.
Prezident Trump se podle deníku The New York Times (NYT) rozhodl uctít památku obětí v Pentagonu, protože na pietě v New Yorku nejsou povoleny projevy. To ale prezident odmítl a označil za výmysl. Naposledy se Trump piety v New Yorku zúčastnil v roce 2024, kdy se ve volbách ucházel o druhý prezidentský mandát. Pietního ceremoniálu u Pentagonu se prezident zúčastnil i loni.
čtk, tb