Trump říká, že by Ukrajina neměla útočit na ruské rafinérie. Co by měla dělat jinak, to neřekl
Prezident Spojených států Donald Trump v rozhovoru s novináři znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie. Nejnovější vyjádření učinil v noci na dnešek při návratu z Irska do Spojených států, jak vyplývá ze záznamu zveřejněného Bílým domem. V neděli v Irsku novinářům řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to škodí celému světu. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.
"Problém, který mám s Ukrajinou a Ruskem, je ten, že spousta dieselu pochází (...) z Ruska. A na ruské závody útočí Ukrajina. Požádal jsem prezidenta Zelenského neútočit na tyto dieselové závody, na rafinerie," řekl Trump.
Ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie v posledních měsících vedly k poklesu zásob pohonných hmot. Ukrajina, která čelí pravidelným ruským útokům na svou vlastní energetickou infrastrukturu, uvádí, že rafinerie jsou legitimními vojenskými cíli. Kyjev tvrdí, že tyto údery snižují ruské ropné příjmy, které Moskva používá k financování invaze. Rovněž uvádí, že nedostatek paliv doléhá i na ruskou armádu.
Trump, který od konce února vede konflikt s Íránem, což vedlo mimo jiné k výraznému omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, v neděli v Irsku také řekl, že za globální nedostatek paliva "nemůže Blízký východ, nýbrž to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou".
Rusko podle předběžné vládní prognózy, do které nahlédla agentura Reuters, kvůli válce snížilo odhad produkce ropy pro letošní rok na nejnižší úroveň za posledních 17 let a revidovalo výhled vývozu paliv pro roky 2026 a 2027.
čtk, tb